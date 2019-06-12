南檢首創檢銀聯繫平臺 建構打擊金融犯罪防線

▲台南地檢署第2場次「防制犯罪座談會」，在南科工業園區管理局舉辦，台南地檢署檢察長林錦村主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署全國首創，跨域結合台南市銀行公會、市警局、刑警大隊、台南市調查處，於6月12日召開第2場次「防制犯罪座談會」，推動整合相關公私部門之資源及力量，組成團隊模式，展現強力執法、有效打擊電信詐欺等金融犯罪，以維優質金融秩序、落實當前洗錢防制政策。

根據統計，2018年警察機關查獲經濟犯罪案件，其中以侵犯智慧財產權最多，占63.8％，其次則是地下錢莊等違反金融犯罪占10.7％、違反洗錢防制法占7.6％。而洗錢防制法2017年上路迄今，在積極打擊洗錢犯罪，2018年間查獲案件大有斬獲，是2017年同期9倍之多。

有鑒於此，台南地檢署檢察長林錦村，為期能更廣大而深入整合能量，有效展現跨領域、高強度的協作模式，特別指示黑金專組及地區政風業務聯繫中心研議後，首創跨域結合「台南市銀行商業同業公會」及「台南市直轄市銀行商業同業公會」，規劃實施系列專案座談會活動。

第2場次座談會於6月12日在南科工業園區管理局1樓國際會議廳召開，會中並由台南地檢署主任檢察官江孟芝及京城銀行進行專題報告，參加對象約計有百餘人，現場反映熱烈，活動成效顯著。

台南地檢署檢察長林錦村表示，創設檢察銀行聯繫平臺專案會議，目的在使檢察官與司法警察、轄區金融行庫業者對防制金融犯罪作跨領域的探討與經驗交流，並強化跨域間之緊急通報、聯繫功能、情資蒐報、精進辦案技巧等各方面，更廣大而深入整合能量，有效展現跨領域、高效率、高強度的協作模式，肅清金融不法犯罪行為，更輔以查扣犯罪工具及不法所得之方式，削弱減低犯罪者之作案動機與力量，提昇遂行阻斷金融犯罪防制機制效能。