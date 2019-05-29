假車禍真詐財　詐領汽車保險金360萬羈押2人

▲台南地檢署偵辦詐領汽車保險詐欺集團，初步查獲作案4起，詐得保金360多萬元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦39歲黃姓男子等詐領汽車保險金案，經調閱資料清查比對後，於5月28日執行搜索4處傳喚14人，檢察官訊問後認為黃嫌共組汽車保險詐騙集團，以「假車禍真詐財」，向保險公司詐領保險金共360餘萬元，檢方以涉嫌重大、串證之虞，將黃嫌及23歲林女向法院聲押禁見獲准，全案由檢察官深入追查中。

台南地檢署檢察官蔡明達，偵辦39歲黃姓主嫌等人詐領汽車保險金案件，指揮台南市刑警大隊調閱相關資料，經清查勾稽比對後，於5月28日執行搜索4處，傳喚14人。檢察官訊問後，認黃姓主嫌與31歲黃姓男子、41歲吳姓男子及23歲林姓女子等人，於2018年6、7月間共組汽車保險詐欺集團，以中古之進口車投保意外險，再製造假車禍致汽車毀損，向保險公司詐領保險金，至2019年4月底，初步查得作案4起，共詐得360餘萬元，涉犯加重詐欺取財罪嫌重大。

檢察官認為黃姓主嫌有反覆實施同一犯罪之虞，且與林女均有串證之虞，向法院聲請將2人羈押禁見，並均經法院裁定准許，另黃及吳2嫌各具保5萬元。本案將由檢察官深入追查，以釐清全部犯罪事實中。