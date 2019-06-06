「兩條路！打死或強姦！」竹東少女姦殺案　重判一死刑四無期

▲竹東少女姦殺命案主嫌林春雄，曾在臉書說：我就不是人！（圖／翻攝林春雄臉書）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的竹東少女姦殺命案，主嫌新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，一審全數重判無期徒刑，二審改判無期徒刑與20年以上有期徒刑，更一審則將林春雄重判死刑，其餘共犯均加重。案經撤銷發回後，高等法院6日更二審宣判，仍將林春雄判處死刑，另外4名共犯也都重判無期徒刑。

本案發生於2015年5月間，當時就讀國二的竹東邱姓少女，因在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走，到附近的公園內對少女拳打腳踢，少女不堪虐待求饒，林男等人竟說「給你兩條路走，一條是打死你！另一條是讓我們強姦你！」最後林男與另2名同夥，對少女輪流性侵。林男還嗆「爽不爽？」、「誰的比較大」

少女遭性侵後，又被2男毒打，最後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，還開心到KTV歡唱。1個多小時後2名同夥回來查看，將已經死亡的少女棄置在草叢內，繼續回到KTV歡唱，之後林男再帶著3名同夥將少女焚屍。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。高院二審作出改判，林春雄與陳哲儒仍處無期徒刑，古志強28年，黃曉雲20年、何文軒25年。更一審於去年7月間宣判，高院重判主謀林春雄死刑、褫奪公權終身，另外陳哲儒、古志強、何文軒等3人均犯「對少女輪姦殺害罪」，均改判無期徒刑、褫奪公權終身，黃曉雲犯殺害少年罪，改判有期徒刑20年。

案經最高法院撤銷發回後，高院更二審於6日宣判，合議庭認為5人犯罪行為重大，並無悔悟之心，其中主嫌林春雄更是首惡，有與世隔絕之必要，因此判處死刑，另外4名共犯也重判無期徒刑。可上訴。

