台灣小學英語教育有成　投稿托福徵件計畫人數增三成！

生活中心/綜合報導

美國教育測驗服務社舉辦的托福兒少系列測驗活動「GO English!國際徵件計畫」公布徵件結果。台灣今年共有87所學校及補教機構,2408位學生創作的385件作品參與。其中小學生人數增加三成,顯示台灣英語力向下紮根,呼應108新課綱素養導向的核心概念,學生能以英語結合多元知識,以各種媒材,表達自己的想法,解決問題。

▲新竹市龍山國小三年級學生在老師帶領下,完成GO English!國際徵件計畫的作品。(照片提供/新竹市龍山國小張家瑋、李宛錚老師)

美國教育測驗服務社(Educational Testing Service, ETS)舉辦的「GO English!國際徵件計畫」已邁入第五屆,今年的主題是邀請全世界的英語學習者,用英語描繪出「讓世界更美好」(Make the World a Better Place. In Your Words.)的美麗遠景,自去(2018)年8月至今年3月1日徵件,不限參加者的年齡和人數,由老師帶領班級或社團學生組成團隊,共同討論、策畫要如何讓世界變得更美好,運用英語聽說讀寫的能力,以海報、影片、廣播、新聞專欄等任一形式呈現,完成作品後投稿。

搭配學校老師的課程規畫,ETS的「GO English!國際徵件計畫」也同時提出活動時程建議,老師們可將「GO English!國際徵件計畫」導入課程,利用三至四周在課堂上帶領學生從討論、蒐集想法、練習到實作,團隊合作完成作品。在課堂上從環保、藝術、人文、宗教等方向思考,用英語告訴大家如何讓世界變得更美好。

▲學生分工合作,剪貼、塗色、寫標語,發揮創意完成GO English!國際徵件計畫作品。(照片提供/新竹市龍山國小張家瑋、李宛錚老師)

今年共有來自18個國家,434所學校的2萬5338名學生,創作出3793件作品,參與「GO English!國際徵件計畫」。其中台灣有87間學校及補習班等教育機構報名,投稿件數385件,參與人數達2408位。其中,各級學校報名狀況以小學、補習班增幅最多,就參與人數而言,小學參與人數從去年的573人增加至737人,成長近三成;補習班參與人數則從去年的450人躍升至602人,成長逾30%。

從參與人數的所在地區來看,今年台灣南部地區的參與十分踴躍,人數從去年的700人增加至今年的845人,成長逾二成。其中,南部地區小學的參與人數,從去年約50人暴增至今年約300人,成長近六倍,顯示出南部小學階段英語教育的成果。今年南部地區參與計畫的小學,包括台南市永康國民小學、國立台南大學附設實驗國民小學、高雄市新莊國民小學、屏東縣石門國民小學。

作品類型則以海報及影片為主要呈現方式,分別有231件及78件。另外,相對於影片、廣播等形式的占比下降,也有較多學生選擇以新聞專欄呈現他們的讓世界更美好的行動宣言。

※關於托福兒少系列測驗(TOEFL Young Students Series)

為了奠定年輕學生良好的英語言基礎,TOEFL Young Students Series托福兒少系列測驗提供適合不同年齡層的測驗及服務,包括適合11歲以上中學生的中學托福測驗(TOEFL Junior),以及評量8歲以上學童英語能力的TOEFL Primary測驗,幫助引導年輕學生進入學習的下一階段。