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【英語多益通】到跨國集團工作一年　他多益成績突飛猛進385分

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文／賴亭宇

你是一名社會新鮮人，剛應徵上夢寐以求的職缺，老闆要你先做非分內的工作，這時候，你會怎麼做？台灣樂天市場通路行銷經理王奕鈞，當年剛加入樂天時，就遇到這樣的課題；而他，選擇了接受挑戰。

多做多學 新鮮人快速上手

剛進樂天時，王奕鈞的職稱是通路行銷專員，但主管希望他能先接觸業務工作，「跑業務很累，卻能最快了解市場需求。」王奕鈞深知，自己在職場上其實是一張白紙，正好藉此熟悉公司事務和電子商務產業，還能累積跨部門歷練，「重要的不是你要什麼，而是你能幫公司做什麼。」

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

請繼續往下閱讀...

▲王奕鈞認為行銷工作充滿變化與挑戰，永遠都有新鮮感。（攝影／賴亭宇）

秉持一股熱忱，王奕鈞並未因初始的工作內容出入感到沮喪，反倒是積極地拜訪客戶、蒐集市場情報，就行銷策略方面提出分析，三個月就令主管刮目相看，開始讓他負責行銷專案。不過他也強調，面對工作中每個階段的挑戰，都需要經過審慎的思考與規畫，「要去想怎麼做會讓自己成長，多發問，不是照單全收、埋頭苦幹就會有收穫。」

王奕鈞認為，行銷工作適合善表達、喜歡與人交流的個性，樂於吸收國際新知也是必須。他大學、研究所都念教育，一般出路若不是當老師，就是進入人力資源訓練領域，「但我想跟更多外國人一起工作，加強英語表達能力，所以一開始就鎖定跨國集團樂天。」

他分享，樂天不僅以英語為企業官方語言，而且身處行銷部門，必須經常和各國行銷夥伴交流，洽談不同地區的商家，「一周至少要開兩到三次的跨國con-call（視訊會議），有非常多的機會使用英文，和不同國家的人來往，有一次甚至接觸到墨西哥的團隊呢！」

也因此，王奕鈞原先僅具備基礎的英語溝通能力，在樂天任職一年後，多益英語測驗（TOEIC）成績從500分突飛猛進到885分，「自己都嚇一跳，也體會到英文就是要常用才會進步。」

在英文能力提升的同時，王奕鈞也開始有更多的挑戰機會，除了跟國外同事分享各國的成功策略之外，他還有機會協助介紹有意願來台灣經營電商的國外企業，更提升團隊實力，得到總部資源協助。未來他還希望可以將台灣的肉乾、鳳梨酥等特產，透過樂天系統帶進其他國家。

英語x 專業 表現容易被看見

「如果你有工作能力，英文又好，主管有事就容易想到你。」儘管非本科系出身，但王奕鈞懂得持續充實多元職能，讓主管願意交付他更多的重大任務，不僅因此快速擺脫職場菜鳥的適應期，更一路升遷，不到五年就被拔擢至經理級的職位。

兩年前王奕鈞負責一項跨國專案，向日本樂天的通路行銷團隊取經，籌辦一系列主題式的通路行銷活動，例如美食祭、日本周等，一改台灣樂天傳統行銷手法，成功吸引更多商家進駐樂天，提供台灣消費者更多選擇。「因為日本人很龜毛，過程中要花很多時間開會確認細節，結果活動當月銷售量足足提升兩倍，很值得。」王奕鈞笑說。

王奕鈞解釋，過往台灣樂天要接觸潛在賣家，進而吸引他們在樂天上架販售，大多得透過付費廣告、陌生開發等，但這次經驗讓他發現透過活動可以更精準、直接地接觸商家，了解他們的需求和特色。

同時，王奕鈞也觀察到，許多商家不懂得如何行銷，樂天會專門為他們舉辦免費講座，邀請專家、成功店家、甚至網紅叫賣哥等擔任講師，分享網路開店know-how與行銷秘訣，王奕鈞也會在講座上分享他向各國行銷夥伴學到的經驗。

善於規畫的王奕鈞，當初為了應徵樂天也早早擬定求職計畫，他利用當兵時間自學行銷知識，考取證照，更善用零碎時間，加強英語能力。他說，「我會用手機App下載國際新聞來聽，例如BBC、VOA（美國之音）。」累積下來，除了提升英語聽力，王奕鈞也有了意外的收穫，時事聽多了，和外國人聊天不怕沒有話題。

而在工作上大量應用英語，也讓王奕鈞認識到加強口說能力的重要性，開始定期與外籍老師進行線上口說練習。他在網路上徵求到一名菲律賓的家教，一周兩次討論時事、職場等主題，用聊天的方式練習英語表達，期待未來在英語簡報或國際商務洽談中有更好的表現。

王奕鈞在學生時期就能想好未來的路，積極自我充實，不怕面對職場的挑戰。開始工作後，更懂得放下過往的成績與驕傲。「不要對機會說不」，他認為，只要有謙卑好學的精神，即使只是大企業裡的一根小螺絲釘，也能有所作為，獲得不凡的歷練。

About王奕鈞
出生：1987年
現職：台灣樂天市場通路行銷經理
經歷：台灣樂天市場資深專員
學歷：台灣科技大學數位學習與教育研究所、淡江大學教育科技學系
英語程度：TOEIC 885分

本文選自《English OK》No. 14

延伸閱讀》黑手阿伯自學英德泰文 海外拜訪廠商撂英語

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關鍵字：多益,TOEIC,職場,樂天,電商,經理,英語,口說,業務,菜鳥

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