「暴力傾向＋遊戲廢宅＋啃老族」　日本前官員大義滅親「持刀殺44歲兒」

▲日本農林水産省前事務次官熊澤英昭殺害親兒子。（圖／翻攝自推特／黒白ニュース@koku_byakunews）

記者林瑩真／編譯

日本農林水産省前事務次官熊澤英昭1日午後持刀殺死自己44歲長子熊澤英一郎，因此被警方逮捕。警方問訊時，熊澤英昭表示，因為擔心兒子對附近小學生不利，才會大義滅親，先刺死兒子。

綜合日媒報導，1日下午3時30分左右，警方接獲通報指稱，東京練馬區一處民宅有殺人事件，警方趕到現場發現，民宅一樓的和室內，躺著一名被菜刀刺入胸膛的男子，送醫後仍然不治。

警方逮捕76歲的嫌疑人熊澤英昭，熊澤英昭坦承自己殺害兒子，因為兒子已經44歲卻一直沒有工作，宅在家裡玩遊戲，每個月課金超過30萬日圓課金（約新台幣9.2萬元），還向父母叫囂「一個月花的課金比你們賺得還多」、「擅自把我生下來就要擔起照顧責任到死前最後一秒」。

最讓熊澤英昭忍無可忍的是，兒子最近開始抱怨附近小學傳來的聲音很吵，加上兒子本來就有暴力傾向，擔心兒子會跑去小學鬧事，所以才會持刀殺害兒子，大義滅親。

報導指出，警方發現案發前，熊澤父子曾發生口角，將調查案情細節，目前確認熊澤英昭與妻子、兒子三人同住家中。