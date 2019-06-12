柯文哲：兩岸關係有專屬定位「事實就是這樣」

記者陳家祥／台北報導

民進黨總統初選參選人賴清德11日再度將砲火對準柯文哲，呼籲柯「應該要收回『兩岸一家親』這句話」。對此柯文哲未多談，表示兩岸一家親只是表達一個善意，沒有涉及到什麼政治層面，「如果對大陸你連表達善意都不願意，我覺得還是麻煩」；至於日前在專訪稱兩岸是「有專屬定位的兩岸關係」，柯說，「事實就是這樣、現實就是這樣。」

對於賴清德喊話退回兩岸一家親，並跟高雄市長韓國瑜一起趕快覺悟？柯文哲說，其實兩岸一家親還好，只是表達一個善意，「就是說，這也沒有涉及到什麼政治層面，表達一個『欸我先揮揮手表達我的善意』，只有這樣而已。」

「如果對大陸方面你連願意表達善意都不願意，我覺得還是麻煩。」柯文哲說，至少先表達善意，行不行再說麻。至於專訪說兩岸不是外交關係也不是國際關係，柯說，目前台灣政府還是有陸委會根外交部，「除非你要修改整個政府的組織修改法令，不然你目前政府組織就是這樣。」

柯文哲說，外交部跟陸委會還是不一樣，「所以他就是很…，有專屬定位的兩岸關係」，其實應該這樣講，事實就是這樣、現實就是這樣。至於此論述是否代表兩岸考試過關，讓7月雙城論壇可以成行？柯文哲說，「考55分永遠都…，我後來發現很困難，只有補考資格，你要怎麼過關太困難了。」

另外，香港反送中遊行激化，目前已進入罷工、罷課狀態，媒體問柯文哲，這是否代表一國兩制失敗？柯表示，決定政策三原則，民意、專業、價值，「所以通常也不需要去跟民意對著幹」，這也是北京方面要很審慎思考。

柯文哲說，現在所有台灣人都睜大眼睛在看香港，看香港到底發生什麼事，「所以因為這樣，我相信大陸方面真的要冷靜想一下」；柯也說，其實民主自由都不是天上掉下來的。



▲台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）