川金會1周年！波頓才罵北韓「不守信」　川普大讚金正恩：說話算話

▲ 金正恩及川普2018年6月於新加坡聖淘沙會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2018年6月的新加坡川金會今（12）日滿一周年，美國總統川普（Donald Trump）當地時間11日宣布，收到來自北韓領導人金正恩的「美好信函」，並稱讚他在核試及試射導彈問題上信守承諾；但白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）幾小時前才指責，平壤當局並未遵守諾言，兩人說法明顯互相矛盾。

川普11日在白宮對記者表示，收到金正恩一封「相當熱情又很棒」的信，讓他有預感兩國間將發生正面美好的事情，「我認為北韓有很大的潛力」，也不排除再次和金正恩會晤。

儘管波頓及代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）都譴責北韓5月初二度無預警試射違反聯合國安理會決議，川普對此依舊輕描淡寫。川普表示，「他（金正恩）遵守諾言，沒有核試，沒有發射大的、遠程導彈。他發射的都是短程、小範圍的，那只是短程測試，完全是兩碼子事。但他對我說話算話，這非常重要。」

然而，波頓11日稍早才向《華爾街日報》表示，平壤當局並未遵守川普去年在加坡和金正恩首度會面時達成的協議，「毫無疑問的」違反聯合國決議。他指出，「他們（北韓）當時說，不會試射彈道導彈、洲際彈道導彈，也不會進行核試驗，但還是持續試驗。北韓正在進行的其他很多事情都顯示，他們尚未做出放棄武器的戰略決定，這就是我們持續向平壤施加最大壓力的原因。」