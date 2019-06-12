日文包裝的台灣青江菜「竟賣3倍價」　消基會：盡速修法納管

▲消基會揭露，有台灣農產品品牌包裝以日文標示，容易誤導消費者。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導、攝影

許多消費者到賣場購買蔬菜時，常有日本進口的品質較好等迷思，相對也會買單售價偏高的產品。但消基會今（12）日揭露，有一家蔬菜品牌包裝以日文為主，但產地是在台南市佳里區，易造成消費者誤解是日本進口，而且沒有農產品認證標章，售價竟較他牌高1至3倍之多，呼籲主管機關修法，將農產品也納入商品標示法規範。

此次爭議的農產品品牌林老闆回應，商品包裝沒有全部用日文包裝，消基會這樣亂來、亂誣賴，中間只有一小小排是日文標示，包裝已經用20幾年，台灣有很多日本客人，不能服務不同客人嗎？消基會針對他來公平嗎？他更激動嗆，「那我也來開記者會跟他（消基會）對槓！別人漲的時候我也不漲，這是每個人經營的策略。」

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據消基會提供資料顯示，元氣青江菜225公克售價55元，平均每100公克23元；雲林西螺青江菜250公克售價26元，平均每100公克10.4元；雲林履歷青江菜250公克售價28元，平均每100公克11.2元；元氣青江菜250公克售價32元，平均每100公克12.8元。消基會表示，元氣牌不僅內容物較它牌少、平均單價也較它牌貴。

▲消基會董事長雷立芬表示，消費者應該認清楚安全農產品標章。

消基會董事長雷立芬表示，日前是接到消費者反映，在微風廣場購買到一包以日文包裝的蔬菜（青江菜），僅225公克就要55元，售價並不便宜，但從售價看起來像是有機蔬菜，日文包裝是否違反國家規定，讓消費者混淆，接到消費者任何提問都要幫忙釐清。

「尊重每個消費者的選擇，但前提是要在資訊充分揭露的情形下。」雷立芬表示，此品牌取巧的就是在包裝上面，容易讓消費者誤以為是日本進口的蔬菜，沒有任何標章還說是安全，真是勇氣可嘉，建議消費者認清安全農產品標章，包含CAS台灣優良農產品、產銷履歷、台灣有機農產品。

▲消基會秘書長吳榮達提醒，主管機關應該盡快修法。

消基會秘書長吳榮達指出，此一品牌蔬菜包裝日文佔10分之8以上，容易誤導消費者，半年前提醒食藥署，要將農產品列入商品標示法第七條規範，外包裝要以中文為主，但至今仍無消無息。他呼籲，現在有許多小農為了節省中間剝削，會直接銷售給消費者，主管機關應該趕快訂定辦法，要如何針對這部分做重金屬或農藥抽驗。

雷立芬說，商品標示法明定包裝要以中文為主，但農產品都沒有注意到，農產品是不是也應該比照？農委會應該要好好教導消費者，如何認清農產品標章，對於取巧的業者也要有道德勸說，否則商品標示系統就沒有存在的必要了。她也建議，不管外面菜價波動多大，有產銷履歷的菜價相對之下會比較穩定，消費者可以選擇購買。