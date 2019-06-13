6/15雲林挺韓活動　會場周邊7道路兩階段交管公布

▲斗六警分局長符基強,說明當天管制路線。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

高雄市長韓國瑜第三場大型造勢活動15日將於斗六市人文公園舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，斗六警分局13日公告周邊交通管制措施，會場周邊大學路等7條道路將分兩階段管制，管制時間自上午8點至晚上10點，請用路人提前改道。

斗六分局長符基強表示，管制路段包括大學路（中山路口至府文路口）、公明路（大學路口至公園路口）、公理路（明德路至公明路）、公園路（府文路至公明路）、府文路（大學路至公園路）、中山路（明德路至仁義路）、明德路等路段。參加活動人員一律在管制道路外圍下車、上車歩行進場、出場，也請用路人當天盡量避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

符基強同時呼籲，為維護交通順暢，鼓勵民眾多多利用台鐵、高鐵等大眾運輸工具，活動當天將會在車站加開班次直送民眾至活動現場，另外民眾也可至斗六分局官網掃描「ＱＲ ＣＯＤＥ」了解更詳盡交通資訊；而原本規劃主舞台因連日的大雨導致場地泥濘，主辦單位昨晚緊急將舞台位置改至公明路上，該路段即刻起管制到星期日下午5點，請民眾提早遶道。