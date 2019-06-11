嘉縣春遊發放百萬消費卷　三大百萬特色還送知名電動機車

▲▼ 嘉義縣結合當地農特產推春遊，將發放百萬消費卷，還可以抽知名電動機車及觀賞大咖藝人表演。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府「吃喝玩樂．勁在嘉義」6月22、23、29、30日連續兩週末將在縣府前廣場熱鬧舉辦，標榜三大百萬特色，百萬特色產業、購物金和知名歌星，縣長翁章梁11日與名主持人NONO、知名歌手向蕙玲擔任活動代言人，現場宣布要發出百萬，更加碼推出購物抽市價約7萬GOGORO 3電動機車，強力推動嘉縣觀光產業。春遊系列活動6月14日起開放各項活動預約報名，相關資訊可至臉書搜尋「吃喝玩樂勁在嘉義」或撥打免付費服務電話0800-874-777(洽嘉義春遊活動小組)。

▲▼ 嘉義縣結合當地農特產推春遊，將發放百萬消費卷，還可以抽知名電動機車及觀賞大咖藝人表演。（圖／嘉義縣政府提供）



翁章梁感謝中央全力推動春遊專案，縣府團隊也在最短時間內籌備全新面貌的大型觀光活動，為了促進地方觀光產業的發展，活動取名「吃喝玩樂．勁在嘉義」，將全力展售嘉義縣18鄉鎮市的伴手禮產業及當地農特產和地方美食。

▲▼ 嘉義縣結合當地農特產推春遊，將發放百萬消費卷，還可以抽知名電動機車及觀賞大咖藝人表演。（圖／嘉義縣政府提供）



春遊活動三大主軸「百萬特色產業、百萬購物金、百萬大歌星」，將邀請百家嘉義在地特色產業共同展售，4天活動更將發放1百萬購物金供遊客現場消費抵用，更邀請百萬人氣卡司來嘉震撼開唱，大家期待很久的「電音女神謝金燕」將首度來嘉開唱，還有年輕人最愛的搖滾天團玖壹壹、雞排女神郭書瑤、知名歌手翁立友、孫淑媚、向蕙玲、朱海君，有多達11組藝人熱情開唱。

▲▼ 嘉義縣結合當地農特產推春遊，將發放百萬消費卷，還可以抽知名電動機車及觀賞大咖藝人表演。（圖／記者翁伊森攝，下同）



嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，兩個週末假日活動，縣府首度與來吉部落推出限量預約的「原味野餐盒」，歡迎全家一同來野餐，現場還有高山茶試飲、高山咖啡跟野生愛玉，樹林間開放茶席文化體驗，感受嘉義特有的品茗文化，每天都安排親子DIY體驗，大小朋友都能玩的盡興。



配合春遊活動ARTC財團法人車輛研究測試中心加碼贊助自駕車免費體驗活動，6月29日下午3點到6點要讓遊客體驗自駕車的智慧駕駛。(嘉義縣政府廣告)

