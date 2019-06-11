「就像韓粉」　黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失！

▲陳鳳馨日前曾聲援韓國瑜鳳山造勢。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

名嘴陳鳳馨日前在政論節目中痛斥，資深媒體人黃光芹原本承諾要退出媒體，不接通告，後來又復出，沒誠信要怎麼批評韓國瑜沒誠信。」對此，黃光芹11日透過臉書反擊，「她真的希望我消失！」、「她不質疑韓國瑜的誠信，反而指控我沒有誠信，就像韓粉一般。」

黃光芹表示，陳鳳馨不質疑韓國瑜的誠信，反而指控她沒有誠信，就像韓粉一般，她原本不想回應，但連婆婆都問她，因此，決定把話說清楚。

黃光芹指出，當初為了平息最近的政治紛擾，她向Pop Radio《Pop搶先爆》節目請辭，交出主持棒，人生必須面臨諸多選擇，新聞工作也有原則必須堅持，她決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治，當時之所以做出先回家的決定，是因為無法在一時之間拆除危機。

黃光芹坦言，30年職場中斷，內心飽受委屈，難免紅了眼眶，但陳鳳馨說她「痛哭流涕，原本承諾要退出媒體，不接通告，後來又復出，自己没有誠信，如何批評韓沒有誠信!」這些非但不是事實，其目的也昭然若揭。

黃光芹直言，最令她訝異的是，陳鳳馨在評論「鬥李佳芬集團」一事，「斬釘截鐵，仗勢的卻是自己與黃文財的鐵關係，完全沒有探究事情的原委，有損的是自己評論的品質。」

黃光芹還說，她從不坐博愛座、不躲冷氣房、更從未加入媒體幫派，而是受過訓練的調查採訪記者，從不造謠生事，「既然宣戰，我比任何人更在意公信力，出拳必須有力道，軟弱不是王道，以陳鳳馨軟土深掘為例。」