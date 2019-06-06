阻詐止付總動員！　退休翁遭假檢警詐騙440萬警成功保積蓄

▲台南市警五分局據報緊急動員聯絡銀行，將何姓老翁存提款止付，保住其退休金440萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

１名何姓退休老先生，接獲詐騙集團以假檢警真詐財手法，派員取走何翁名下6家金融機構提款卡，何翁事後與友人聊天提及此事，才驚覺被詐騙而報警，市警五分局據報，與時間賽跑，緊急聯絡銀行進行存款止付，並與銀行核對餘額，確認存款440萬元尚未被提領，成功保住被害人退休積蓄。

6月5日晚上8時30分，台南市警五分局立人派出所接獲78歲何姓老先生報案遭詐騙，經員警細問了解後，得知何翁係接獲詐騙集團電話，誆稱其涉及毒品及詐欺案件，需要清查銀行帳戶存款流向，要求何翁將其名下台灣銀行等6家金融機構的提款卡（連同密碼）提供調查之用，並告知會派員前往其住處拿取。何翁擔心觸法不疑有他聽從指示，於5日下午3時許將提款卡交付給詐騙集團成員。

何翁事後與朋友聊天並將此事告知，友人一聽馬上告訴何翁遭到詐騙，要其馬上向警方報案。副所長林敏祥了解情況後立即指示警員吳亨利、楊克里及蔡佳龍3人分工合作，協助撥打何翁持有6家銀行客服電話通報，將何翁的提款卡進行止付，並與銀行比對何翁帳戶內存款餘額，確認存款約新台幣440萬元尚未遭提領，何翁得知消息終於鬆了一口氣，不停向警方道謝，感激員警積極迅速協助，讓他保住退休積蓄，不然真不知該怎麼辦。