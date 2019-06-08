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夫外遇她獨守空閨...走過婚變再遇真命天子　結局卻讓她哭了

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▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲婦人原本以為遇見的是真命天子，沒想到卻是詐騙一場。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名年約6旬的婦人，因丈夫外遇，自己也「有樣學樣」上交友網站結識男友，兩人還以「未婚夫、婦」相稱，婦人聽了未婚夫的花言巧語，誤以為遇見「真命天子」，傻傻的到銀行匯款1000美元給對方，後經行員及警方的不斷勸說，才終於相信所謂的「真命天子」，不過是一場詐騙。

這名婦人5日上午到六家地區的華南銀行表示，想要匯款美金1000元至國外，只是當行員詢問匯款事由，婦人卻無法解釋清楚，行員察覺有異，向婦人提醒恐遭到詐騙，但婦人堅持要匯款，行員見勸說無效，便當場通報警方協助。

竹北分局六家派出所副所長蔡定紘至現場了解，婦人才透露其匯款美金1000元是為了協助人在土耳其的「未婚夫」購買機票來臺灣相聚。婦人解釋，她是在網路交友平臺結識該名自稱為土耳其軍醫之男子，且不久雙方便墜入愛河，互以「未婚夫、婦」相稱，近日因未婚夫表示想來臺灣相聚，但因身無分文，便提議由婦人匯款作為該名未婚夫購買機票之旅費，她才急忙到銀行要匯款到國外。

▲夫外遇她獨守空閨...走過婚變再遇真命天子　結局卻讓她哭了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲行員及警方苦口婆心勸說，終於讓婦人打消匯款念頭。（圖／記者陳凱力翻攝）

雖然經警方及行員接連向婦人表示「要來台灣沒有錢找你要錢匯款就是詐騙」、「如果你匯款了，對方馬上就會退出跟你聊天」等語，婦人仍回應「這不是詐騙」、「他是我未婚夫不會騙我啦」，堅稱其未婚夫將來臺相聚，不相信她是遭到詐騙。

直到警方向婦人勸說「假如對方誠心誠意要跟你交往，早就自己買機票過來了，還要你匯錢給他買機票 ？這種人值得交往嗎？」，婦人才態度突然轉變，眼水並從雙頰滑落，哽咽表示她的丈夫因為外遇，夫妻感情生變，她才在網路交友平臺結識該名外國男子，沒想到竟然是詐騙。

竹北分局表示這是常見的「假交友、真詐騙」的詐騙手法，呼籲民眾遇到疑似詐騙案件，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或是上警政署165全民防騙網(https://www.165.gov.tw/)，查詢是否有類似手法，以免上當受騙。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pakutaso許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：詐騙,網路交友,跨國詐騙,貴婦

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