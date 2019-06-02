知名廣播人賣「英國假機油」詐1.1億　一審判刑12年

▲華盛頓鉬元素負責人陳瀚強夫婦販售假英國進口機油，並賣股條吸金遭判刑。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

知名廣播製作人、華盛頓鉬元素公司總經理陳瀚強、鐘晨橋夫妻，2015年假販售英國進口機油，實則偽造商標混充國產機油，並以汽車專家「陳武剛」上廣播節目推銷，不法所得達2億多，事發後還有員警協助將贓款藏放警察局。台中地院審結，依違反商標法等罪判陳男12年，鍾女8年，全案可上訴。

56歲陳瀚強是華盛頓鉬元素公司負責人兼總經理，同時也是台中市知名廣播節目製作人，也曾是台中市第六分局義交分隊長。他2012年曾因販賣健康食品廣告不實和等，遭依詐欺等罪判刑6月定讞。

陳瀚強與妻子鍾晨橋10多年前成立華盛頓鉬元素公司，2014年間進口英國SpanjaardLimited Group of Companies南非廠生產的機油油精，卻在廣播節目上謊稱是英國原裝進口油精，遭公平交易委員會依法裁罰10萬元，華盛頓鉬元素公司也被罰20萬元。

▲▼檢調查扣假機油及目錄。（圖／記者李忠憲翻攝）

陳姓夫妻2012年曾取得英國鉬元素公司代理權，進口英國原裝機油「WILITA」、「MOLICAR」販售，並透過廣播及報紙大量廣告。陳2015年開始不從英國進口，而委託陳宗賢所開設臺久公司購買機油（原料為中油生產），由陳協助標上英國鉬元素公司，以國產仿冒進口貨出售牟利，營業額高達1億1千餘萬元。

陳瀚強因在外面積欠大筆債務，入不敷出，從2016年1月開始舉辦大型餐會，邀請明星、藝人駐唱，身兼警察局義交分隊分隊長的他，力邀各分隊義交、不特定民眾、或購買機油的客戶參與贈送餐券，還以高價賓士等汽車當大獎抽獎，並販售子虛烏有的「薩摩亞華盛頓」公司的股條，有300多人購買股票，吸金1.1億餘元。

陳男在法庭上坦認油品標籤是自己製作再貼上，否認說是英國原裝進口機油；另坦認違反《證券交易法》部分，不法牟利約3千萬，沒有上億。至於傳遞紙條給員工，只是請她照顧家人和同事，沒有隱匿案情。

另外，他因為面臨事業轉型，想建立汽車互聯網，急需大量資金，在創投公司建議下才會成立境外公司。2016年有多個經銷商及會員想投資，他才改為銷售股權募資，不知這樣違法。鍾女則否認參與策劃，台九陳宗賢則喊冤稱，當時有反應油品與標籤不符合，沒有詐欺意圖。

合議庭對3人說詞不採信，最後依違反商標法、證券交易法詐偽罪、洗錢防制法、教唆偽證等罪，判陳瀚強12年，前妻鍾女8年。台久總經理陳宗賢依商品虛偽標記罪判5月，易科罰金15萬元，台久宣告沒收不法利益300萬元。而幫忙傳紙條的律師陳侶揚和藏贓款的警員均認罪，依偽證罪各判3月、2月，緩刑2年，並支付公庫各6萬、2萬元不等。

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