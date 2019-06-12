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高溫飆50度！火車車廂「沒冷氣」悚變烤箱　印度4人活活熱死

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▲印度高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度近2週高溫襲，11日有4名火車乘客被活活熱死。（圖／達志影像／美聯社，為示意圖。）

國際中心／綜合報導

印度近2週高溫襲擊，有些地區氣溫更飆到攝氏50度，當地鐵路公司發言人11日就表示，東北部地區有4名火車乘客因為酷熱難耐而死亡。據了解，事發的列車並沒有故障，但喪命的乘客位置是在「沒有空調」的車廂，其中一名已高齡81歲。

綜合外媒報導，4名乘客是在著名景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）所在城市阿格拉（Agra）上車，預計要前往南部城市孔巴托（Coimbatore）。鐵路公司（Indian Railways）發言人庫瑪辛（Ajit Kumar Singh）指出，該輛火車在接近詹西市（Jhansi）時，人員通報有1名乘客失去意識。

▲印度高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲有些當地家庭選擇在樹蔭下避暑。（圖／達志影像／美聯社）

庫瑪辛還說，救護人員趕往車站時，發現車上有3名乘客已死亡，失去意識的乘客在送醫後也不幸身亡，「高溫似乎就是原因」，該列車並沒有故障，但喪命的乘客位置是在「沒有空調」的車廂。

報導也指出，同樣在阿格拉站上車的一位乘客表示，車上熱到快讓人窒息，難以忍受，有些人後來開始抱怨身體不舒服且呼吸困難，在獲得救助前就撐不住了。

印度近2週非常炎熱，北部拉吉斯坦省（Rajasthan）還出現超過攝氏50度的高溫，楚魯鎮（Churu）近日最高溫更來到50.3度，僅略低於51度的歷史高溫紀錄，有些人更因中暑喪生。

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關鍵字：火車,車廂,高溫,夏天

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