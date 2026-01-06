「小寒」5生肖打破寒局大翻身　第一名加薪、穩固地位最好時機

文／命理老師 邱彥龍

（1／5）是24節氣中的小寒，本週也將面對入冬以來首波有機會挑戰寒流等級的溫度，低溫下探5度。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，雖然天氣寒冷，但有5大生肖卻可以打破寒局大翻身，其中屬豬者最旺，是衝出業績翻身的好機會；屬兔者則容易因為被賞識，而讓專業變金礦；屬羊者雖走得慢，但正財穩穩來；屬雞者會變得柔軟，直覺感受更強；至於屬牛者，則是這段期間講話特別有分量。

▲小寒節氣。（圖／免費圖庫unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（1／5～1／20) 12生肖運勢分別是：

Top12：馬

屬馬的朋友這段期間該面對的都躲不掉；幸好你有調整的能力，事情多、訊息雜、變化快，加上冬至後的沉重氛圍，容易讓你覺得「頭腦很吵」，要注意分辨什麼真的重要、什麼其實可以先放著。

財運：容易因為貪方便、貪快、貪便宜而踩雷。簽約、轉帳、網購都要看清楚條款。

事業：工作上可能會遇到臨時調整或計畫改來改去的狀況，你其實有能力應付，只是會心煩。試著用清單、條列方式整理，壓力會小很多。

感情：單身者容易被說「不專心、不穩定」，那是因為你也還在猶豫自己到底要什麼。有伴者要減少「一心多用」，對方和你說話時，請先放下手機。

健康：注意肩頸、氣喘、呼吸道問題、神經容易緊繃。深呼吸、瑜伽、伸展對你都很有幫助。

Top11：狗



屬狗的朋友這段期間雖然內心很想革命，但外在卻先讓你練隱忍功，你對很多事情都有自己看法，也看見了制度、社會、團體的荒謬，但環境暫時不允許你全面翻桌，所以會有一種「悶悶的、不爽，但又只能先忍」的感覺。

財運：財運普通，重點在「守」。不要因為不爽生活就報復性亂花錢。

事業：職場上可能看到很多不公平或無效率的事情，你想改，但偏偏一口氣改不動，不妨現在先做「微調」，把你能管的部分先做好就好，因為這樣也是一種進步。

感情：單身者容易突然覺得「誰都不想理」，需要一點個人空間。有伴者要注意，過度冷靜與疏離，會讓對方覺得你不在乎。

健康：注意神經緊繃、睡眠品質、腳踝跟小腿。多拉筋、多走路、多喝水。

Top10：猴



屬猴的朋友這段期間硬衝沒用，要學會用腦衝，你很想加速、想突破，但外在環境偏冷、偏慢。感覺像踩油門卻遇到紅燈一排排一樣，這不是要你放棄，而是要你學會判斷時機。

財運：容易因為衝動消費、投資或報名課程而花掉一大筆金錢，下單前三秒，可以先問自己：「我真的需要嗎？還是只是怕錯過？」

事業：主管可能給你壓力，或你對自己要求變高。適合挑戰難度較高的任務，但要避免一個人硬扛所有事情。

感情：單身者容易忽然心動，也容易忽然冷掉。有伴者要小心說話太直接、太兇，對方其實只是慢，不是不用心。

健康：注意頭部、肌肉拉傷、意外擦撞。開車、騎車、運動時要專心，不要邊滑手機邊做事。

Top9：虎



屬虎的朋友這段期間關係重新洗牌，誰會留在你身邊很關鍵，你最在意的是「人際平衡」，但這段時間你會發現有些關係其實早就失衡，只是你不願意承認。

財運：花在情面、人情、禮物、聚會上的支出多了一點。可以適度縮減，真正重要的人不會因為你送少一點東西就不愛你。

事業：職場合作、團隊溝通是重點。適合談合作、談條件，但要避免一味退讓。你一旦退太多，最後只會覺得很委屈。

感情：單身者容易陷入「對方好像也不錯，可是我還想看看」的糾結。有伴者要注意不要把所有決定都丟給對方，這樣久了對方也會累。

健康：腰部、泌尿系統、下背要注意，久坐的人一定要動一動。

Top8：龍



屬龍的朋友這段期間收斂光芒是為了下一輪更耀眼，你平常習慣站在台前，但這段時間更適合到後台，應多注意健康、作息跟工作細節，不是你不亮了，而是宇宙在幫你「做保養」。

財運：收入穩定，但花費也不少。容易為了面子、送禮、聚餐多花不少錢。記得，有誠意不一定要高價。

事業：工作上可能會遇到「被要求更多」的狀況，比如加班、調整內容、臨時多一件事等等，你如果能吞下去做完，之後會換來實質回報。

感情：單身者可能有舊愛回頭，或突然有人告白。有伴者要注意不要一直期待對方「懂你」，有需要就講出來，比耍脾氣有效多了。

健康：心臟、血壓、眼睛要注意。壓力大時，深呼吸、曬太陽、走一走，比躺著滑手機有效。

Top7：鼠



屬鼠的朋友這段期間玩樂減少，實際問題一個個浮現出來，從「想去哪就去哪」變成「先看一下銀行存款」再說。被迫開始面對現實，反而是一件好事，因為你的未來需要更穩的基礎。

財運：旅遊、聚會、娛樂開銷要控制，不是不能玩，而是要懂得劃界線，能省的先省，之後才有空間做更大的計畫。

事業：好奇心仍在，但老天要你學會「一件事做完再接下一件」，如果你能撐住「不分心」，這段時間會很有成績。

感情：單身者有機會認識異鄉、外國人或有不同文化背景的人。有伴者要注意不要只講道理，對方期待的是你多花一點時間陪伴，而不是一堆大道理。

健康：注意腿部、髖關節、筋骨拉傷，外出活動前要暖身；熬夜也會讓你變得暴躁。

Top6：蛇



屬蛇的朋友這段期間會面對關係大考驗，誰是真的家人，誰只是暫住的過客，會開始分得清楚，你最在意的就是「安全感」。這段時間，家庭、感情、住處、工作環境，都會讓你重新思考「我到底適不適合待在這裡？」

財運：花在家人、小孩跟家庭的開銷變多了，可以趁這段時間好好整理家用跟支出，減少無謂浪費。

事業：職場上容易被情緒影響。別人隨便一句話，你就悶一整天。建議把情緒與工作拆開，事情處理完再回家發牢騷，不要在工作場合崩潰。

感情：單身者容易遇到「像家人一樣溫暖」的人，但也要小心自己太快投入。有伴者要注意不要把壓力全丟給對方，也不要期待對方完全理解你沒說出口的情緒。

健康：胃、胸口、消化系統要注意。太悶就想吃的習慣，小寒這16天會特別明顯。

Top5：牛

屬牛的朋友這段期間說話有重量，但記得保留三分，會是你的護身符，你的直覺和洞察力一直很強，看得也比別人深，但也因為看得多，容易對人性失望。其實這只是提醒你別再用「全有全無」二分法的標準看世界。

財運：容易有「資訊型財運」，靠消息、內線或行業內部變化來賺錢，但要小心灰色地帶，合法、安全永遠比賺快錢重要。

事業：適合做策略、規劃跟風險評估。當你對別人說出「這樣會出事」的時候，雖然多半你是對的，只是語氣柔一點，別人比較聽得進去。

感情：感情在你這裡是「全心要就要，不要就翻篇」；單身者容易遇到讓你心動，但背景複雜的人。有伴者要小心冷戰，你不說、對方也不說，最後只剩距離。

健康：注意生殖系統、泌尿、荷爾蒙失衡相關問題。情緒壓力會反應在身體下半部位。

Top4：雞



屬雞的朋友這段期間心變柔軟也變敏感，要學會篩選情緒，你的感受力特別強，別人的狀態你一下子就能感覺到，直覺也很準。最近適合做收尾、療癒、告別舊情緒的事情。

財運：需要靠靈感與人脈，從事創作、療癒、顧問或設計類的人，容易因靈感而帶財。沒靈感時不要硬逼自己，只要規律生活，靈感會自己回來。

事業：很適合做幕後支持、顧問、協調或陪伴的角色，因為別人有壓力時，你能給安定感，但也要記得不用什麼都幫，否則會被拖下水。

感情：容易碰到讓你心疼的人，或舊人回頭敲門；單身者要分清楚你是愛對方、還是只是想拯救對方。有伴者要避免用「暗示」溝通，對方真的會聽不懂。

健康：睡眠品質超重要，少熬夜、少追劇，多泡澡、多放鬆，睡眠對你影響很大。

Top3：羊

屬羊的朋友擁有穩中求升，走得慢但走得遠的續航力，雖然腳步不快，但每一步都很踏實，這段時間很適合學新東西、進修跟考證照，或安排未來幾個月的理財與工作方向。

財運：正財穩穩來，偏財有一點，但不要貪，適合長期型投資，短線賭一把的那種先放旁邊。

事業：適合把原本正在做的事情做深、做專，與其到處開新案子，不如把手上的案子做到極致，口碑會幫你帶來下一波機會。

感情：單身者有機會遇到「穩定踏實、生活感強」的人，可能年紀稍長或個性成熟。有伴者一起煮飯、一起買東西、一起規劃生活用品，會覺得很有安全感。

健康：注意喉嚨、脖子、肩頸，少吃太冷、太油的食物。可以開始規律按摩、伸展，逐步清除身體的「舊疲勞」。

Top2：兔

屬兔的朋友擁有「專業變金礦」的能力，你的細心、分析力跟整理能力會被看見與需要，別人看不懂的數據、文件跟流程，到你手上就能變得清楚，你也會因為「做得比別人精準」而被賞識。

財運：穩健成長型，不是暴富，但會看到錢慢慢累積。這段期間適合檢查帳單、規劃保險、整理收支。

事業：這段期間超適合執行計畫、訂標準、做SOP。你越有條理，上司越放心。如果你願意多講一點「解決方案」，不要只指出問題，你在職場的存在感會大幅提升。

感情：嘴上嫌、心裡其實很在乎；單身者容易遇到「工作能力不錯、但有點悶」的類型。有伴者要注意別用「挑剔」當關心，多講幾句肯定的話，氣氛會好很多。

健康：腸胃、消化、過敏要注意，飲食盡量清淡規律，不要邊滑手機邊吃東西。

Top1：豬

屬豬的朋友這段期間擁有主場優勢，全場聚光燈都在你身上，小寒之後能量站在你這邊，就像是被宇宙點名的「責任代表」。事情變多、壓力變大，但同時也是你衝出成績、翻身加薪、穩固地位的最好時機。

財運：正財不錯，只要你肯穩穩做，錢就一點一點堆出來。偏財運一般，不適合亂投資或亂跟別人標會，更不適合借錢玩大一點的。

事業：工作量大，但曝光度、被看見的機會也大，適合主動承擔有挑戰的案子，你會因為「能扛得住」而被記住。只要不抱怨，結果會是甜的。

感情：單身者有「認真型對象」靠近，可能是工作場合、客戶、合作夥伴或已認識、常找你的人。有伴的人很適合一起談未來，生活分工、買房或存錢計畫，不要再只聊「要吃什麼」。

健康：注意膝蓋、骨頭、腰背痠痛，久坐久站都要記得伸展。熬夜對你傷害特別大，能早睡就早睡。

▲小寒節氣裡，每個人都要被迫面對現實。（示意圖／免費圖庫Pexels）

進入24節氣中的小寒，也是新年後的第一個節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，就如同近期到處都能感受到寒氣一樣，小寒節氣裡，每個人都要被迫面對現實，如工作、金錢、身體健康、人際關係等，表面看來大家都很務實、冷靜，但其實壓力都極高，因此情緒會特別敏感，特別玻璃心，容易胡思亂想。

這也可以放大看到全球現象，邱彥龍老師分析，社會制度、宗教、醫療、慈善、文化等層面，外表充滿理想、溫柔跟療癒，但其實內裡卻是混亂、管理不善、犧牲與逃避的，真正在做事的人會被看見，但整天喊口號、消耗資源的人，也同樣會現形而令人反感，凡事不要用「感覺」做事，應該學會「尊重」，否則衝突只會更多，對立與對抗，就會是常態。

小寒這16天主要受到太陽、金星、火星跟水星能量集中在摩羯座影響，情感會變得現實，會在意對方是否有分擔壓力、有沒有尊重彼此的工作與時間、是否是單方面付出，是否一同成長，這股能量會使人悶著、記著、累積著，而產生冷戰，表面裝沒事，內心卻很在意，因此選擇沉默不語；職場方面，公司或長官會很看重有責任感、抗壓強、守紀律，做事有交代的人，至於光會說、只會包裝的人，會慢慢的被淘汰，所以提升自我價值很重要，拍馬屁時代已過去，務實的時代來臨。

至於上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、摩羯、雙魚、牡羊、射手、獅子、天秤等7個星座，擁有新年旺運，只要去面對問題，並且解決問題，穩定好情緒，必能獲得超越與提升。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師