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新「軍工巨獸」即將誕生！　雷神公司與聯合技術同意合併

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▲▼雷神公司（Raytheon）總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷神公司（Raytheon）總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

航空發動機生產商「聯合技術」（United Technologies Corporation）與軍火商「雷神公司」（Raytheon），雙方同意合併為「雷神科技公司」（Raytheon Technologies Corporation）的新實體，這項交易將於2020上半年完成，正式合併將成為軍工界史上最大的規模的合併案，儼然成為軍工界的「新巨獸」。

綜合外媒報導，這一項「對等合併案」將以股權置換方式落實，媒體預估新成立的「雷神技術公司」總資產超過1210億美元，排名將僅次於波音公司。

▲▼美軍F-35A戰鬥機。F35,F-35（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-35戰鬥機的發動機就是聯合技術所生產。（圖／翻攝自美國空軍官網）

雙方協議透過組建跨越商業航空與國防採購的企業集團，來重塑競爭格局，聯合技術於1934年創建，總部設在康乃狄克州法明頓鎮主要為民航機提供電子、通信和其他設備，也生產F-35型戰鬥機所用發動機、直升機、太空裝等。

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

▲戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）就是雷神公司的產品之一。（圖／翻攝自維基百科）

雷神於1922年創建，總部位於麻州沃爾瑟姆市，主要向美國政府提供戰機與飛彈設備，知名產品包括「戰斧」巡弋飛彈和「愛國者」飛彈防禦系統。

依據聲明，聯合技術首席執行官(CEO)格雷格•海斯（Greg Hayes）將出任新企業CEO，雷神CEO托馬斯•肯尼迪（Thomas Kennedy）出任董事會執行主席。

根據《彭博社》報導，雷神技術公司今後的業內地位可能僅次於波音，聯合技術所掌握的航空太空資產足以讓這家新企業在業務廣度和談判籌碼方面接近與波音平起平坐

雖然聯合技術與雷神公司原本就有一些共同的客戶，但重疊的業務其實有限，這是在計畫實施合併計畫時雙方對美國反壟斷機構所提出的論點。

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