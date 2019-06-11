蔡正元指台灣早「送中」　陸委會駁：己方人員不遣送與香港不同

▲大陸委員會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／綜合報導

香港「反送中」遊行綠營人物紛紛力挺，不過國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書表示，台灣10年前就有《送中條例》了。對此陸委會10日晚間發布新聞稿駁斥，指兩岸僅有犯罪及司法互助的共打協議，並將「己方人民不遣送」的原則納入，跟香港逃犯條例內容完全不同，相關言論根本是刻意曲解、誤導的說法。

陸委會說明指出，為了保障兩岸人民權益，維護交流秩序，兩岸在2009年簽署了「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。

▲香港反送中遊行當晚群眾撤離時，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

但陸委會強調，由於中國大陸的司法水平與我方存有嚴重落差，我方堅持兩岸共打協議依國際司法互助慣例，將「己方人民不遣送」的原則納入，所以不會有任何一位國人會因此協議被送至中國大陸受審，甚至對於國人在境外所涉犯罪，政府也向其他國家積極爭取遣送回台受審，並沒有「送中」的問題。

因此陸委會重申，這和香港逃犯條例，任何在港人士都可能面臨「送中」的威脅，是完全不同的。因此，有人指台灣早有送中條例，完全是刻意曲解及混淆視聽的說法。

▲香港反送中遊行民眾群聚抗議。（圖／路透社）

據了解，香港「民間人權陣線」因擔憂條例通過後，政治犯也能被送往北京受審，號召香港人在9日走上街頭，舉辦反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），引發外界議論。

不過，蔡正元在臉書上貼文表示，蘇貞昌和一群綠人也跟著香港人「反送中」，還講了一堆「台灣不能成為香港」，韓國瑜只講了「不了解香港反送中」，就被ㄧ些三腳貓的綠色律師罵得狗血噴頭。

蔡正元表示，蘇貞昌和這些台獨綠人，睜眼說瞎話，台灣早就有「送中條例」，全名叫做「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。他說，2009年簽訂至今已十年，難道台灣也香港化十年了嗎？

▲蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

針對反送中遊行，香港特首林鄭月娥10日上午表示，逃犯條例修訂草案，12日將如期在立法會恢復二讀。根據香港特區政府方面說明，條例草案只涵蓋刑度7年或以上的最嚴重罪行。而在處理移交請求前，這些罪行必須同時是香港和「提出請求的司法管轄區」法例內明訂的罪行。

港府發言人還說，這些嚴重的刑事罪行「都不涉及集會、新聞、言論、學術自由或出版自由」。此外「政治罪行不移交」，或因種族、宗教、國籍或「政治意見」而被檢控也不移交。同時，在「基本法」保障下，香港特區的法庭「可在免受任何干預的情況下，獨立行使司法權力」。

但香港泛民主派人士擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審，更擔心此修法將破壞「一國兩制精神」，原因在於，他們並不信任大陸的司法體系。