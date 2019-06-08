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最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天

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▲▼下雨,梅雨,暴雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲氣象局預警「致災豪雨彈」要來了。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，9日（周日）白天仍高溫炎熱，大台北、花東、高屏等6縣市持續高溫警戒，將飆上36度，不過到了深夜，鋒面雲系靠近，西半部及東北部開始有局部陣雨或雷雨。預計下周開始西南季風增強，11至13日（下周二至四）受這波結構完整鋒面影響，全台都容易陣雨，氣象局並罕見預警局部大雨或豪雨發生「有致災可能」。

氣象局預報，9日白天大致多雲到晴，僅清晨西半部沿海及午後各地山區有零星短暫陣雨或雷雨，因鋒前西南風沉降及較晴朗影響，台北、新北、台東、花蓮、高雄、屏東6縣市容易有36度以上高溫發生；深夜開始鋒面雲系更靠近，西半部及東北部地區會逐漸受其影響，有局部短暫陣雨或雷雨，對流雲系通過時，可能出現瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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▲▼最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天。（圖／中央氣象局）

▲▼最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天。（圖／中央氣象局）

▲最後一天好天氣！9日深夜起鋒面接近。（圖／中央氣象局、NCDR）

隨著夏季季風逐漸增強，帶來暖濕南方水氣，氣象局表示，下周將進入「多雨型態」，剛好鋒面就為在台灣附近，容易伴隨中尺度系統帶來顯著短時強降雨，也可能造成劇烈天氣現象。

預計10日一直到13日鋒面報到，氣象局罕見預警，11至13日（下周二至四）受這波結構完整、偏向滯留性質的鋒面影響，全台天氣相當不穩定，西半部及東北部容易有陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨或豪雨發生，且有致災可能，低窪低區慎防淹水、山區也有坍方、落石及土石流可能。

▼下周梅雨鋒面來襲，全台灌雨5天。（圖／中央氣象局）

▲▼最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天。（圖／中央氣象局）

▲▼最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天。（圖／中央氣象局）

鋒面14、15日（下周五、六）將南移至巴士海峽附近，南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨且有大雨的機率，其他地區雨勢漸緩，有局部短暫陣雨。也就是說，預計雨勢將一路從10日下到15日，其中11至13日全台都要嚴防局部大雨或豪雨致災性降雨。

「梅雨鋒面要來了」天氣風險公司分析，根據最新資料顯示，10日西南季風影響，中、南部從清晨開始會有一陣一陣的驟雨。11至14日西南季風抵達台灣，剛好有鋒面滯留附近，整個「西半部平地」、「中南部山區」要防範致災性降雨。這波典型的梅雨鋒面，有季風帶來的暖濕空氣，配合滯留鋒面，在鋒面上產生許多中小尺度對流，源源不絕的輸送到台灣上空，像是一個「劇烈天氣製造機」。

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,氣溫,鋒面,變天,下雨,大雨,大雨特報,雷雨,西南季風,中尺度對流,天氣風險公司

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