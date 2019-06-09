　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拯救臭頭！好市多洗髮精「24hr香到崩潰」 男友哀怨：整天頭一直飄香

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼約會專用！好市多「洗髮精」 男友哀怨傳訊：整天頭一直飄香（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲洗髮精號稱24小時飄香！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導

一名女網友逛美式賣場好市多（Costco），看中一款韓國香水洗髮精，就怕自己油頭不適合，猶豫超久還是決定買來試試看，沒想到當晚男友興沖沖洗頭後，一直香到隔天都持續飄香，爆笑對話曝光，笑炸大批網友！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》出賣男友，她笑稱，日前一直想買韓牌洗髮精，號稱24小時魅力綻放不間斷，讓她非常心動，但深怕不適合油頭，因此當下忍住沒買。直到第二次逛賣場又見到這款洗髮精，暖心男友說可一起用，於是她決定買回家使用。

回家後男友化身白老鼠，急著開封洗頭，當晚並無異狀，怎料到了隔天，正在上班的原PO收到簡訊，差點笑到噴淚，男友哀怨表示「整天頭一直飄香= =，好不習慣」 ，原PO忍不住反虧「XDD，那很好啊，拯救你的臭頭。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼約會專用！好市多「洗髮精」 男友哀怨傳訊：整天頭一直飄香（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

最後原PO表示，「這是男友聞得出來的香味」，網友看完文章後，紛紛笑歪回應「約會專用」、「感覺應該買一瓶捐給很臭的同事」、「開團購買回家給老公洗」、「會成為男人迷魂香氣」、「男朋友還活著嗎？」

不過也有網友提出質疑「這種太香的東西...需要好好看一下後面的成分，市面上有很多韓國的超香沐浴乳與洗髮精，就算產品質地是透明的，裡面的定香劑與成分需要好好的爬文唷～香香的固然是好～若超過三分鐘不散建議換牌子使用，比較健康」、「它有矽靈成分...我買了都用來洗衣服...怕怕的！但是真的很香」、「香味過度持久也要小心環境荷爾蒙喔」。

▲▼約會專用！好市多「洗髮精」 男友哀怨傳訊：整天頭一直飄香（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
吃土友借2000應急！秒請吃飯事後還1900「理由瞎爆」網全
女兵叫聲比輪機聲大！紀德艦「四腳獸片」外流　海軍怒了：撤職

關鍵字：好市多,洗髮精,頭髮,臭頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

落榜6次考上律師！她為台灣土地...槓上環保署提行政爭訟

影／挑戰澳洲跳傘！陽光弟「1萬5千英呎高空」狂墜　燦笑一躍：不做會後悔

流行巔峰看廟會辣台妹！老司機邪笑「爆短真理褲」...他搶曝明年：F包

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

落榜6次考上律師！她為台灣土地...槓上環保署提行政爭訟

影／挑戰澳洲跳傘！陽光弟「1萬5千英呎高空」狂墜　燦笑一躍：不做會後悔

流行巔峰看廟會辣台妹！老司機邪笑「爆短真理褲」...他搶曝明年：F包

防學生變黑工　教育部：印尼「不建議」高中畢業生來台念大學

台鐵花蓮站慶祝鐵路節　發售「鐵路紀念套票」限量1千套

拯救臭頭！好市多洗髮精「24hr香到崩潰」 男友哀怨：整天頭一直飄香

快30歲！他夢想救人「想重考醫學系」有機會嗎　37歲前輩曝經驗：衝就對了

吃土友借2000應急！秒請感謝便當　事後還1900「理由瞎爆」網全怒了

更新／國5北上塞成停車場「時速不到20公里」　9地雷路段塞到晚上

影／買好市多蚵仔！人妻做煎蛋「放1整盒」滿到炸出　一吃大推高CP值：沒腥臭

中職／伯納不知彭政閔挑戰得分？　8日未換代跑因沒人

落榜6次考上律師！她為台灣土地...槓上環保署提行政爭訟

日職／陽岱鋼敲雙安、連5戰安打　陳冠宇0.1局丟3分

彰化2獒犬未綁牢跑出家門！　2女遭追咬倒地急呼救1人住院

「皮卡丘機器人」登場！會幫你開電視　還會發出超萌pika叫聲～

UFC／一腳爆頭失去意識　舍甫琴科衛冕蠅量級冠軍

中職／老戰友布雷回家　潘武雄獻上全壘打布偶

陸警告微軟、三星等外企：若配合「華為禁令」將面臨嚴重後果

更新／桃園竹圍漁港4民眾落海！　2姊妹1死1救回

「音樂太前衛」違反伊斯蘭原則！　伊朗547家餐廳遭勒令停業

生活熱門新聞

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌..

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻..

學測48級分　他推甄交大+政大..

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

全台周一起豪大雨至周末恐致災「..

比官網便宜　好市多AirPod..

去迪士尼海洋樂園！大眼妹日本失..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

鑰匙插不進孔！騎士妹往左看崩潰..

最難脫單的星座TOP6　摩羯是..

前女友一家勞健保老公全包！人妻..

更多熱門

相關新聞

買好市多蚵仔！她一吃大推高CP值：沒腥臭

美式賣場好市多（Costco）很受歡迎，各類商品都可能隱藏超高CP值好物。一名女網友日前到好市多買蚵仔回家做煎蛋，不僅不同於外面快炒店，自己做的「都爆出來啦！」而且蚵仔吃起來一點都不腥臭，「老公說可以回購」。其他網友也紛紛大推，「這個真的cp值非常的高」、「大咪又好吃」、「買2次了」。

比官網便宜　好市多AirPods少900

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

轉運神物？吃好市多豬腳爽中2千

好市多居家神器！她回購推感應燈

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友車」飛噴亡

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大兒子投胎回來

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面