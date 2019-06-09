拯救臭頭！好市多洗髮精「24hr香到崩潰」 男友哀怨：整天頭一直飄香

▲洗髮精號稱24小時飄香！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導



一名女網友逛美式賣場好市多（Costco），看中一款韓國香水洗髮精，就怕自己油頭不適合，猶豫超久還是決定買來試試看，沒想到當晚男友興沖沖洗頭後，一直香到隔天都持續飄香，爆笑對話曝光，笑炸大批網友！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》出賣男友，她笑稱，日前一直想買韓牌洗髮精，號稱24小時魅力綻放不間斷，讓她非常心動，但深怕不適合油頭，因此當下忍住沒買。直到第二次逛賣場又見到這款洗髮精，暖心男友說可一起用，於是她決定買回家使用。

回家後男友化身白老鼠，急著開封洗頭，當晚並無異狀，怎料到了隔天，正在上班的原PO收到簡訊，差點笑到噴淚，男友哀怨表示「整天頭一直飄香= =，好不習慣」 ，原PO忍不住反虧「XDD，那很好啊，拯救你的臭頭。」

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最後原PO表示，「這是男友聞得出來的香味」，網友看完文章後，紛紛笑歪回應「約會專用」、「感覺應該買一瓶捐給很臭的同事」、「開團購買回家給老公洗」、「會成為男人迷魂香氣」、「男朋友還活著嗎？」

不過也有網友提出質疑「這種太香的東西...需要好好看一下後面的成分，市面上有很多韓國的超香沐浴乳與洗髮精，就算產品質地是透明的，裡面的定香劑與成分需要好好的爬文唷～香香的固然是好～若超過三分鐘不散建議換牌子使用，比較健康」、「它有矽靈成分...我買了都用來洗衣服...怕怕的！但是真的很香」、「香味過度持久也要小心環境荷爾蒙喔」。

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