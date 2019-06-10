好市多沒到期被逼續約！員工拒結帳「秒否認」他氣炸　網驚：我也遇過

▲有網友去好市多去結帳時，被逼迫為還沒到期的會員合約續約。（示意圖／記者張一中攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）以物美價廉的方式吸引大批死忠顧客，但前提是必須繳交1350元的年費（個人）。桃園一名網友抱怨，他到好事多消費時，被店員告知「沒有續約不能結帳」，去櫃檯詢問後才發現期限根本還沒到，讓他當場傻眼。

該名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他9日到桃園某好市多購物，沒想到結帳時竟被收銀員告知，「沒有續約不能結帳」，他這才離開到櫃檯詢問續約事宜。

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▲原PO氣到在網路發文抱怨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）



「惡意欺騙消費者真的很不可取！」原PO說，他詢問得知會員6月底才會到期，立刻回頭向該名收銀員理論，但對方卻瞬間改口，「我沒說過」，讓原PO氣到不行，「當我跟我媽媽都是聾子一起聽錯是嗎？」、「教育訓練真的有待加強，我哪時候續約需要你來管嗎，惡意欺騙消費者真的很不可取，還要消費者再去證實我是會員才幫忙結帳」。

網友看完紛紛留言，「昨天買時也是要加收我會費，重點我七月才到期根本還沒到」、「好誇張的態度喔，息怒息怒」、「綁卡自動續約就不用煩了」、「我也發生過 沒到期 被說不能結帳」、「原地在收銀台前不走，要求主管出來處理」、「下次遇到先別離開，建議直接當場請主管出來處理」、「他要你跟他續約，他才有獎金」，但也有網友說，「看你是遇到好還是不好的員工而已啦」、「內部員工的業績壓力很大，大到出乎我們消費者的預期。追根究底，我認為該被譴責的是公司企業經營模式與文化」。

▼許多網友也遇過類似情況。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

