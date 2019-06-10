霧峰木棧平台白蟻侵蝕崩塌14傷 　8長青學員跌落1公尺高地面

▲霧峰青桐林木棧道因白蟻蛀蝕而崩塌，造成多人受傷。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區青桐林生態園區木棧平台10日下午1點多發生崩塌，導致14名長青學苑學員受傷，其中有8人跌落1公尺高地面，台中市長盧秀燕除表達關心外，已指示前往醫院探視，後續將全力協助就醫及相關事宜，意外現場已由警方封鎖禁止進入，初步原因是木頭被白蟻蛀蝕，市府將全面檢視修復方式。

霧峰區長青學苑學員下午1點多，前往青桐林生態園區進行戶外教學活動，同時有20多人在木棧平台上活動，由於木棧平台的木材已被白蟻侵蝕因此崩塌，造成14人受傷，其中有7、8人跌落1公尺高地面。

盧秀燕表示，市府已全面救援傷者並送醫救治，據了解，該木棧平台是2008年興建，台中市可能還有很多老舊木棧道，市府會全面檢視處理，目前已請警察封閉禁止使用。

霧峰區長李銘海表示，青桐林生態園區裡的木棧平台，是2008年由當時台中縣政府農業局撥款興建，縣市合併後由霧峰區公所維護，上週公所人員巡察時，木棧平台外觀並無異常，今天則發現部分木頭中間已被白蟻入侵破壞，公所已前往醫院慰問傷者，並將儘速重建木棧平台，改用較不易損壞材質，避免類似意外發生。