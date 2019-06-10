北市畜產公司爆弊案！政風處：確實涉圖利背信

▲產發局長林崇傑 。（資料照／記者周書羽攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市畜產公司爆出弊案！辦理家禽批發市場夜廢棄物清理的承攬廠商不具化製資格，最後向畜產公司要求提前終止契約，竟還取回履約保證金，政風處長沈鳳樑10日表示，畜產公司確實有不當干預，在刑事上恐涉嫌背信、圖利，市場處應追究相關責任。議員要求，市府追究相關人員刑事與民事責任，移送檢調。

畜產公司2017年委由普盛公司處理多400公噸的家禽羽毛，遭到議員質疑履約過程異常，政風處介入調查，議員王浩質疑，畜產公司2017年在業者得標後，就知道不符防疫局資格，卻放任業者繼續經營，沒有糾舉、依法處置？產發局和市場處都在吃飯、睡覺？就算職務被拔掉，一樣要移送。

當時擔任畜產公司業務經理楊嘉仁則解釋，由於400噸的羽毛量處理量太大，沒有其他業者能夠處理，該業者只好再找其他廠商，所幸接手廠商也不收錢，沒有造成損失，2018年底雙方才雙方合議解約。此外，畜產公司明知道該業者積欠台中市政府1千多萬元，竟還退回履約擔保金。



產發局長林崇傑坦言，普盛履約爭議今年4月才知道，已下令要求嚴懲，畜產公司在今年5月份董事會，由董事提案要求楊嘉仁下台。

北市議員苗博雅、徐立信認為，還要追究民事責任，就算帳面沒有損失，但重新找人接手也算失損失，要求追討違約金。