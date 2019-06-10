美法關係惡兆？　川普和馬克宏親手種的「友誼之樹」死了

▲美國總統川普（Donald Trump）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

法國總統馬克宏去年5月赴美國是訪問時，帶了一棵橡樹代表美法情誼，並與美國總統川普一同種白宮中，但近日由於伊朗、貿易等種種問題，兩國關係日漸惡化，更傳出作為象徵的橡樹其實早已經死亡。

2015年，馬克宏（Emmanuel Macron）前往華盛頓進行國事訪問時，帶了一棵橡樹作為禮物，期望代表美法友誼常續，這棵橡樹來自法國北方森林，該地區在第一次世界大戰時，曾有2000名美國美軍陸戰隊員在此殞命。

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2018年4月24日

▲當時兩人一起種樹的畫面。



當時，馬克宏在各國媒體的見證下，與美國總統川普一同將樹種植在白宮內，兩人的妻子也在旁觀看。馬克宏也表示，該樹應成為兩國長期關係的象徵。

供媒體拍完植樹照片後，橡樹依規定須被移往隔離區檢疫，當時法國駐美大使阿勞德（Gerard Araud）也曾在推特上PO文表示，這只是普通進口程序，橡樹檢疫後將會重新移植回白宮中。

▲ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



不過本週美國外交人士卻證實，橡樹其實早已經在隔離區死亡，從未被移植回白宮。這也與美法日益惡化的關係不謀而合，馬克宏及川普近日因對伊朗及貿易戰問題有不同意見，經常隔海互嗆。