美法關係惡兆？　川普和馬克宏親手種的「友誼之樹」死了

▲美國總統川普(Donald Trump)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

法國總統馬克宏去年5月赴美國是訪問時,帶了一棵橡樹代表美法情誼,並與美國總統川普一同種白宮中,但近日由於伊朗、貿易等種種問題,兩國關係日漸惡化,更傳出作為象徵的橡樹其實早已經死亡。

2015年,馬克宏(Emmanuel Macron)前往華盛頓進行國事訪問時,帶了一棵橡樹作為禮物,期望代表美法友誼常續,這棵橡樹來自法國北方森林,該地區在第一次世界大戰時,曾有2000名美國美軍陸戰隊員在此殞命。

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN