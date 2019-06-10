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5年通過「40多門考試」！51歲廈大保全周德新獲法律學士

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▲廈大保安周德新。（圖／翻攝自《廈門晚報》）

▲廈大保安周德新。（圖／翻攝自《廈門晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

廈門大學51歲的保全周德新從2014年起，參加學校的職工夜校，他白天上學晚上工作，在5年內通過了40多門考試，如今即將獲得廈門大學法學學士學位，成為所在的班級38人中，唯二拿到學士學位的人之一。他說，還是會待在廈大，為廈大老師和學生服務，這是是他對廈大感恩的方式。

《廈門晚報》報導，周德新是重慶人，今年51歲，當過兵，曾在技校學服裝專業，2004年來到廈門，2013年到廈大當保全，為了擠出時間讀書，他特意申請上夜班，幾百上千頁的法學教材，他一頁一頁「啃」下來 ，除了網路課程，他還去法學院聽課，向老師請教。

▲廈大保安周德新。（圖／翻攝自《廈門晚報》）

▲周德新在校門口引導遊客。（圖／翻攝自《廈門晚報》）

報導指出，對周德新來說，最大的挑戰是英語，沒有太多基礎的他只能從ABC學起，後來學校物理機電系一名學生幫他補習，終於有所進步，他還買來英語模擬真題，一套真題復印十幾份，一天最少做兩套，後來他的公共英語課考了73分，他說，拿到學位後，每年要爭取發表兩篇論文。

報導寫道，除了讀書，在廈大工作的這些年，每年校慶，周德新基本上都會捐款，如今他已經報考今年的大陸國家統一法律職業資格考試，他說，自己未來還是會待在廈大，哪怕還是在校門口當保全。

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關鍵字：廈門大學,周德新

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