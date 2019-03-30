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陸大學理工專業熱門！多所學校刪減文科自主招生數量

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▲▼北京清華大學。（圖／CFP）

▲北京清華大學。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸多所高校最近先後發佈2019年自主招生簡章，其中許多學校去年相比，縮減了人文社科類招生規模。例如大陸頂尖學府清華大學取消了所有文科專業的自主招生，報名條件方面，也強調數理相關競賽的得獎紀錄，理工類專業在今年自招專業中的比例也有所提高，成為大陸大學招生的熱門。

《中新社》指出，在山東大學2018年自主招生中，哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類等文科專業仍有招生計劃，但在今年，該校的招生專業則僅限數學類、電子信息類、軟體工程等理工類專業。

此外，諸如武漢大學、廈門大學、中山大學、重慶大學等多所高校也取消了部分文史類專業，或是在招生計劃中削減相關文科專業的招生數量。

▲廈門大學,廈大。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門大學。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，也有許多學校把數理競賽成績列入考量，例如哈爾濱工業大學、四川大學、南開大學、北京師範大學、蘭州大學等多所高校，將報名門檻定在大陸全國中學生奧林匹克競賽（數學、物理、化學、生物和信息學）省級一等獎及以上。

▲▼武漢大學。（圖／CFP）

▲武漢大學。（圖／CFP）

除此之外，今年大陸大學的自主招生人數也出現縮減，例如，中國地質大學（武漢）的2019年招生簡章規定，該校今年自主招生計劃為110人，而在2018年，該校招生計劃為225人，下降了一半多；而中山大學2019年計劃自主招生175人，較去年生385人減少了210個計劃名額，降幅同樣過半。

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關鍵字：清華大學,武漢大學,廈門大學,中山大學,蘭州大學

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