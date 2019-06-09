▲ 貫徹執法「零容忍」，淡水警強勢壓制「遶境亂鬥」嚴防脫序。（圖／翻攝自臉書社團「細說淡水」）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區清水祖師爺為期兩天的遶境活動，已在8日結束，過程中曾出現「零星衝突」，在淡水警分局優勢警力強勢執法下，迅速壓制，並未發生聚眾鬥毆情事。

有關9日媒體報導，淡水捷運站前民眾叫囂部份，淡水警分局偵查隊長林立人表示，是宮廟成員於8日活動結束後，在淡水捷運站前叫囂，該分局第一時間，啟動快打部隊，調集30餘名警力趕赴現場，將情緒高漲、制止不聽份子共8人，於22時20分帶返派出所釐清狀況，並予以預防性保護管束，展現警方對於疑似滋事份子制動於機先，依法行政的立場。

林立人也表示，對於違法份子絕不姑息，依法究辦，例如於7日23時55分許於水碓街發生1名疑似酒醉男子，與遶境隊伍發生衝突，警方見雙方情緒高漲，便隔開雙方，期間男子突對員警動手推擠，警方立即噴灑辣椒水，並將其壓制逮捕上銬，訊後依妨害公務罪移送法辦，以顯示警方為維護遶境活動順利進行。

林立人強調，有關7日民眾疑似包圍派出所情形，是對方數名男子到派出所，關心警方偵辦水碓街與他們發生衝突的男子情形，情緒激動喊叫，加以派出所正前方，民眾聚集觀賞陣頭表演，故誤認為是包圍派出所，警方為防止意外發生，因此調派優勢警力於派出所前警戒，並無包圍派出所的情事。