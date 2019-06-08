▲ 一年一度淡水大拜拜，百年清水祖師「日巡」遶境保平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境，繼7日「暗訪」後，8日接續進行「日巡」遶境儀式，新北市長侯友宜也前往淡水清水巖參拜，還特別致贈「聖德顯揚」匾額，感念廟方長期致力慈善公益，積極弘揚百年宗教民俗，不遺餘力。遶境隊伍隨後出巡淡水街區，家家戶戶置香案祭拜迎駕，祈求地方平安。

侯友宜表示，淡水清水巖祖師廟，又稱「祖師公廟」，建廟超過150年歷史。每年農曆五月初五、初六的清水祖師遶境慶典，不僅是淡水當地的年度盛事，2013年更列入新北市「無形文化資產」。

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淡水清水巖總幹事康勝美表示，清水巖主祀清水祖師，俗稱蓬萊老祖。傳說清水祖師每遇天災、人禍，神像就會落鼻示警，故又稱「落鼻祖師」。農曆五月初六相傳是清水祖師成道的日子，廟方每年固定舉行初五的「暗訪」及初六的「日巡」遶境儀式，是淡水地區入夏重要的宗教活動，許多信眾年年報名參加。

康勝美說，清水祖師遶境起源於日治時期淡水發生瘟疫，地方人士在端午節隔天請出清水祖師遶境消災解厄，此後遶境便成為每年習俗，至今已沿襲近百年，每年結合淡水各大宮廟陣頭，合力為淡水地區居民消災解厄，故俗稱淡水大拜拜。2天遶境路程約6.8公里，集結淡水區45間宮廟及上萬民眾共襄盛舉，沿途並發放千斤加持過之平安餅，讓信眾吃平安。

民政局長柯慶忠表示，每年「淡水大拜拜」遶境路線涵蓋整個淡水地區，除了宮廟藝陣定點表演，還有百年歷史的淡水南北軒及和義軒等北管樂器表演，是當地最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動。為配合市府環保政策，廟方105年開始以電子鞭炮代替傳統炮竹請神迎駕，遶境途中還有大批環保志工，民眾也自發性撿拾垃圾及掃除炮屑，為環境整潔盡心力。