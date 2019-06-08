　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一對夫妻本月7日晚間到英專路的一間電信行辦事，竟和門市人員發生爭執，過程中太太疑似嗆了髒話，門市人員不甘受辱，報警提告公然侮辱，警方到場協調，太太竟失控朝員警背部潑灑飲料，再拉扯警用安全帽！接著咆哮，「怎樣！有種銬我啊！」脫序行為引起民眾側目。

▲▼潑婦。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲淡水剽悍孕婦竟拉扯執法人員的安全帽...接著再繼續咆哮。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

女子自稱是孕婦，仍以渾厚的丹田之力對員警施放「獅吼功」，情緒之激動，民眾忍不住拿起手機錄影，至於潑灑員警飲料一事，女子辯稱，「是不小心潑到的，又沒怎麼樣！」她還認為警方態度惡劣。

其丈夫擋在妻子跟警方之間，過沒多久，他就把火爆的妻子牽走，兩人頭也不回地離去，留下站在原地，一肚子火的員警。淡水警分局回應，在場的員警當時認為女子隨情緒失控，但尚未達到強暴程度，故未予以妨害公務罪嫌逮捕。

▲▼潑婦。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲孕婦的丈夫擋在警、妻之間。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

民眾將影片PO上臉書《細說淡水》，網友看了紛紛留言，「孕婦還能發那麼大的火…騙肖ㄟ逆…肚子明明就是…..油」、「這應該不是孕婦，是潑婦」、「警方應該要主動偵辦，維護尊嚴，不然會被民眾有樣學樣。」、「種孕婦還是拿掉好了，不然我無法想像以後教出來的孩子會變的怎麼樣」、「不能打肚子，可以打臉」

▼夫妻咚咚咚地離開了，網友質疑，感覺不出女方是孕婦，可能更像潑婦。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲▼潑婦。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

ET快訊
快訊／《還珠格格》永琪幕後配音員病逝！　享年49歲
獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」爆氣秒掰
坐左排「直接爆頭」！巴士零煞車撞2.2米限高柱　17人慘死

關鍵字：孕婦,咆哮,安全帽,飲料,英專路,警察,淡水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

酒駕害命！母死父重傷　「3幼子哭找媽媽」禮儀師PO文討公道

影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

拿酒瓶砸頭流血「檢起訴殺人未遂」　法官：吃醋不是想殺人　

14歲少女懷孕「不知誰的種」　家長氣壞肉搜眾男友...1號2號3號

有錢改裝借錢卻還不了　男在愛車直播燒炭警救援

小黃運將起步直撞護欄階梯　飛身翻轉180度...橫躺街頭

蔡英文姪子被控外遇！妻子哭訴「我獨養3子女」敗訴　法官：難認有逾越

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

酒駕害命！母死父重傷　「3幼子哭找媽媽」禮儀師PO文討公道

影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

拿酒瓶砸頭流血「檢起訴殺人未遂」　法官：吃醋不是想殺人　

14歲少女懷孕「不知誰的種」　家長氣壞肉搜眾男友...1號2號3號

有錢改裝借錢卻還不了　男在愛車直播燒炭警救援

小黃運將起步直撞護欄階梯　飛身翻轉180度...橫躺街頭

蔡英文姪子被控外遇！妻子哭訴「我獨養3子女」敗訴　法官：難認有逾越

阿信逼問王力宏「有沒有加我IG」　下一句周董秒躺槍！

How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心

丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全身美照

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持錄影

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬間靜默

巷弄裡難忘好滋味　中原夜市蔥油餅飄香卅年

影／變態斜眼伸手爽摸OL下身　機智司機「有事找你」一招關禁閉

中職／天氣熱體力下滑　江辰晏：續投失分機率高

社會熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐..

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求..

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

女友月經來…男趁睡著「指侵」結..

男溺斃拉不起…慕谷慕魚封山傳抓..

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

「萬國幫老大」跑路8年　南港家..

BB槍襲北投國中妹！驚爆媽遭公..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

「公開吃相」餐廳業者反控　顧客..

騎士過彎跨越雙黃線！狠撞對向砂..

跟親戚講完電話　他往下一跳「斷..

鼻頭角外海發現浮屍

更多熱門

相關新聞

百年清水祖師「日巡」遶境保平安

一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境，繼7日「暗訪」後，8日接續進行「日巡」遶境儀式，新北市長侯友宜也前往淡水清水巖參拜，還特別致贈「聖德顯揚」匾額，感念廟方長期致力慈善公益，積極弘揚百年宗教民俗，不遺餘力。遶境隊伍隨後出巡淡水街區，家家戶戶置香案祭拜迎駕，祈求地方平安。

鄰居家施工冒犯胎神！她三度血崩信了

肯定推動平安帽　退休書記官捐安全帽

女子跳淡水河輕生　勇警一把救起

中風又痛風加氣喘&無子女　獨居老人苦到底

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面