影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一對夫妻本月7日晚間到英專路的一間電信行辦事，竟和門市人員發生爭執，過程中太太疑似嗆了髒話，門市人員不甘受辱，報警提告公然侮辱，警方到場協調，太太竟失控朝員警背部潑灑飲料，再拉扯警用安全帽！接著咆哮，「怎樣！有種銬我啊！」脫序行為引起民眾側目。

▲淡水剽悍孕婦竟拉扯執法人員的安全帽...接著再繼續咆哮。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

女子自稱是孕婦，仍以渾厚的丹田之力對員警施放「獅吼功」，情緒之激動，民眾忍不住拿起手機錄影，至於潑灑員警飲料一事，女子辯稱，「是不小心潑到的，又沒怎麼樣！」她還認為警方態度惡劣。

其丈夫擋在妻子跟警方之間，過沒多久，他就把火爆的妻子牽走，兩人頭也不回地離去，留下站在原地，一肚子火的員警。淡水警分局回應，在場的員警當時認為女子隨情緒失控，但尚未達到強暴程度，故未予以妨害公務罪嫌逮捕。

▲孕婦的丈夫擋在警、妻之間。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

民眾將影片PO上臉書《細說淡水》，網友看了紛紛留言，「孕婦還能發那麼大的火…騙肖ㄟ逆…肚子明明就是…..油」、「這應該不是孕婦，是潑婦」、「警方應該要主動偵辦，維護尊嚴，不然會被民眾有樣學樣。」、「種孕婦還是拿掉好了，不然我無法想像以後教出來的孩子會變的怎麼樣」、「不能打肚子，可以打臉」

▼夫妻咚咚咚地離開了，網友質疑，感覺不出女方是孕婦，可能更像潑婦。（圖／翻攝自臉書細說淡水）