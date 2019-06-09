200乘客完成馬賽克拼貼　迎接「機關車女王」駛進花蓮港

▲馬賽克立體雕塑作品拼貼活動，花蓮縣文化局長江躍辰（左二）與藝術家合影。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

端午連續假期適逢9日「鐵路節」蒸汽火車女王「CT273」復出駛進花蓮港，位於花蓮港親水遊憩區的維納斯藝廊當日中午舉辦《當大家黏在一起》馬賽克拼貼活動，邀請花蓮跨領域藝術家宋政偉及侯泰安攜手合作，帶領鐵道迷和到訪花蓮港的民眾共同完成名為《720度－翻轉心情空間》的馬賽克立體雕塑作品。

維納斯藝廊負責人林滿津表示，目前藝廊進駐的花蓮港1-1倉庫就緊臨花蓮港車站和濱海鐵道，每天都會有載運花蓮港貨物的列車緩緩駛過，映襯著花蓮港的碧海藍天，蔚為特色景觀。2011年維納斯藝廊以「驛站‧藝讚-花蓮港藝術介入空間計畫」獲當時文建會補助，邀請多位花蓮在地藝術家和社區民眾，在1-1倉庫外牆共同完成巨幅馬賽克拼貼作品「山海迴旋-白燈塔的印記」，構圖中就包括火車在花蓮港鐵道上奔馳的畫面。

▲▼藝術家與民眾共同拼貼。

台鐵今年為慶祝鐵路局132周年，曾以線條優美且速度極快而被譽為「貴婦人」和「機關車女王」，9日復出，大約接近中午時分駛進花蓮港。藝術家宋政偉及侯泰安特別事先完成《720度－翻轉心情空間》作品的水泥素胚，訂於當天中午迎接「機關車女王」駕臨花蓮港。

花蓮婦女家庭合唱團成員將在「機關車女王」行駛「花蓮站」和「花蓮港站」途中，發放馬賽克材料給200名乘客。列車抵達花蓮港站後，由藝術家說明示範施作方法，隨後每個參加者依序進行拼貼，共同完成集體創作，未來這件作品將結合原有的巨幅馬賽克拼貼牆面，形成永久性的公共藝術作品。

此外，為喚起大家對鐵道生活的記憶和想像，共同關心鐵道文化的歷史研究和資產保存活化，由花蓮縣政府指導，花蓮縣文化局及維納斯藝廊共同合辦的「跟著車票去旅行」展覽活動，9日當天同步在維納斯藝廊（花蓮港1-1倉庫美術館）登場，展出由鄭仁崇、張政勝、黃家榮、GANEW等鐵道文化研究者及文物收藏家提供珍貴的鐵道照片及具有數十年歷史的火車票根和鐵道文物，帶領民眾認識花東鐵道的發展歷史，同時回望時代變遷下的人文風土和鐵道景觀。

展期自6月9日至7月31日止，歡迎民眾免費入場欣賞。