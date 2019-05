墨西哥死亡車禍！巴士翻覆起火「逾20人活活燒死」…高速公路屍橫遍野

▲墨西哥發生死亡車禍,20多人被活活燒死,30多人受傷。(圖/路透)

記者林瑩真/綜合外電報導

墨西哥東南部維拉克斯州(Veracruz)當地時間29日發生一起嚴重死亡車禍,一輛旅遊巴士在高速公路上與一輛貨車相撞,巴士翻倒起火,造成20多人被當場燒死,30多人傷重送醫。

綜合外媒報導,巴士載滿旅客從墨西哥市出發,上午10時25分路經普埃布拉維拉克斯高速公路(Puebla-Veracruz highway)時,不慎與大貨車擦撞,巴士與貨車相撞後,兩車接連翻倒在地,接著起火燃燒,多數乘客都因為被困在巴士中,被活活燒死。

▲警方在事故現場紀錄遺體及證據位置。(圖/路透)

報導指出,總共有21人死亡,包括巴士上的乘客及卡車上的2名乘客,另外則有30多人送醫急救,其中有人傷勢嚴重,恐怕死亡人數還會增加。

警消趕到現場撲滅火勢,並封閉該路段,目前正調查事故起因,疑似巴士煞車在撞上貨車前就已經失去控制。

至於巴士上的乘客,似乎來自2個不同天主教教堂的教區,參觀完墨西哥的瓜達露佩聖母聖殿(Basilica of Guadalupe)後返途,不料發生死亡車禍。事實上,2006年4月也曾發生一輛載著宗教朝聖者的巴士在同一地區脫軌。

