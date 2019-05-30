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墨西哥死亡車禍！巴士翻覆起火「逾20人活活燒死」…高速公路屍橫遍野

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▲▼墨西哥維拉克斯州（Veracruz）死亡車禍，20幾人被活活燒死，30多人受傷。（圖／路透）

▲墨西哥發生死亡車禍，20多人被活活燒死，30多人受傷。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

墨西哥東南部維拉克斯州（Veracruz）當地時間29日發生一起嚴重死亡車禍，一輛旅遊巴士在高速公路上與一輛貨車相撞，巴士翻倒起火，造成20多人被當場燒死，30多人傷重送醫。

綜合外媒報導，巴士載滿旅客從墨西哥市出發，上午10時25分路經普埃布拉維拉克斯高速公路（Puebla-Veracruz highway）時，不慎與大貨車擦撞，巴士與貨車相撞後，兩車接連翻倒在地，接著起火燃燒，多數乘客都因為被困在巴士中，被活活燒死。

▲▼墨西哥維拉克斯州（Veracruz）死亡車禍，20幾人被活活燒死，30多人受傷。（圖／路透）

▲警方在事故現場紀錄遺體及證據位置。（圖／路透）

報導指出，總共有21人死亡，包括巴士上的乘客及卡車上的2名乘客，另外則有30多人送醫急救，其中有人傷勢嚴重，恐怕死亡人數還會增加。

警消趕到現場撲滅火勢，並封閉該路段，目前正調查事故起因，疑似巴士煞車在撞上貨車前就已經失去控制。

至於巴士上的乘客，似乎來自2個不同天主教教堂的教區，參觀完墨西哥的瓜達露佩聖母聖殿（Basilica of Guadalupe）後返途，不料發生死亡車禍。事實上，2006年4月也曾發生一輛載著宗教朝聖者的巴士在同一地區脫軌。

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關鍵字：墨西哥,Veracruz,車禍,巴士,起火,燒死,乘客

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