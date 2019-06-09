影／挑戰澳洲跳傘！陽光弟「1萬5千英呎高空」狂墜　燦笑一躍：不做會後悔

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

很多台灣年輕人都會到澳洲打工度假，Wei Zeng就是其中之一，他不僅是到當地打工，更創立YouTube頻道紀錄自己的生活，多部影片都受到網友喜愛。日前他PO出一部跳傘的影片，表示這是「現在不做以後會後悔的事」，看到影片後，其他網友紛紛讚嘆「覺得wei超有有勇氣的」、「你膽子太大了」。

▲Wei Zeng在澳洲嘗試跳傘。（圖／Wei Zeng授權使用）

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Wei Zeng在YouTube貼出一段Vlog「現在不做以後會後悔的事-跳傘」，影片中笑說，他之前和觀眾約定，頻道到達1萬訂閱時要跳傘，但更重要的是「我覺得跳傘，是一件我在澳洲必須做的事，如果我沒去做，就這樣回到台灣，我想我一定會感到後悔」。

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▲他認為，不跳傘就回台灣一定會後悔。（圖／Wei Zeng授權使用）

Wei Zeng表示，其實他很害怕要去跳傘，但他認為「做就對了」。他說，這次要跳傘的地點是洛金汗（Rockingham），會和其他7個人一起挑戰；在跳傘之前，Wei透露他比較擔心氣溫，當時是攝氏18度，搭機升空後，天空溫度會降至約13度，「在天空上的溫度超級冷的啦！希望我能承受得住啊！」

▲Wei Zeng擔心氣溫的問題。（圖／Wei Zeng授權使用）

穿上裝備後，Wei還大喊「我愛台灣和澳洲」，接著就和同伴一起搭機出發，升到約12000英呎時（約3657公尺），教練還問「感覺如何」，Wei直呼「興奮啊！我準備好了！很確定準備好了！」最後則是在15000英呎時（約4572公尺）進行跳傘。

▲Wei Zeng大喊愛台灣和澳洲。（圖／Wei Zeng授權使用）

到達地面後，Wei也問其他人「你們覺得今天的跳傘如何？」同伴則紛紛回答「很棒、很漂亮」、「很有趣」，還說如果還有機會，會想再嘗試跳傘。Wei還在影片留言處笑說「真正有勇氣不是跳傘 而是把跳傘全部的過程上傳給大家看」。

▲網友直讚Wei Zeng勇氣可嘉。（圖／Wei Zeng授權使用）

看到影片後，網友紛紛表示讚嘆，「Wow你膽子太大了，這也是我夢想之一，但那高度……可能永遠都不會實現」、「看到你跳出去那一瞬間我眼框有點泛紅，很羨慕也很感動」、「看到標題就OMG，這才是人生」、「你笑起來好可愛好陽光哦」、「跳出去那一刻真的涼了一下XD」、「看完你的，更有膽量去跳傘了」、「看你跳傘覺得好感動喔！你說的沒錯，不做會後悔喔！」

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Wei Zeng instagram：weizeng.1011

Wei Zeng YouTube頻道：Wei Zeng