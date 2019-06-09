「很多人都知道我與賴清德情同姐弟」　張花冠LINE群組挺小英

▲賴清德下鄉車隊掃街拜票。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨總統初選民調10日即將展開，賴清德「壯大台灣車隊遊行」下鄉拜票吸引選民注意，而另一頭蔡英文則有地方鄉鎮首長、農會總幹事及各級民代透過電話、簡訊為其拉票，雙方進行君子之爭的同時，過去立法院時代與賴清德並肩作戰，情同姐弟的前嘉義縣長張花冠，9日於一擁有嘉義地區500地方要角LINE群組公開力挺蔡英文，直指蔡才能領導台灣，才是熟悉國際的領導人，與賴切割意味濃厚。

▲▼ 前嘉義縣長張花冠公開支持蔡英文。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

民進黨總統初選參選人賴清德9日開始一連三天舉行「壯大台灣車隊遊行」，選擇由屏東玉皇宮出發，11日抵達台北凱達格蘭大道的，沿途經過屏東、台南受到屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲及當地鄉親的熱情簇擁，而前立院戰友前嘉義縣長張花冠卻不給力，公開支持蔡英文。

張花冠表示，「很多人都知道我與賴清德情同姐弟，但面對攸關台灣未來命運的總統大選，我仍舊選擇支持蔡英文。我認為她才能在凶險的國際權力競奪局勢下，帶領台灣佔據最好的位置，保護台灣的利益。

過去雖然在許多議題上，未能認同DPP的政策，如一例一休、同婚與能源政策等。過去幾年中央的執政表現，我也不甚滿意。因此，我們共同承擔了1124的挫敗。

如今中美貿易戰開打，夾在兩大強權中的台灣，處境越來越險惡。不過，面對強權相爭，台灣需要的領導人不僅僅是能做出決策的人。更重要的是，新的領導人要能熟悉國際政經結構變化、瞭解國際規則的人。

蔡英文總統年輕時即獲李登輝總統提拔，參與WTO談判。之後又曾擔任過陸委會主委，無論是國際會談或兩岸交鋒，都要豐富的經驗。如今川普亟欲改變全球地緣政治結構，以亞太戰略策略將台灣納入，我們需要一位懂得與此新戰略局勢接軌的領導人。

面對選舉，我發現很多人把自己個人的情感加入去做選擇。但此種做法，或許圓滿了自己的人情，卻對不住台灣的義理。我認為，此時此刻對台灣最有利的總統還是小英。

但我也期盼連任後的小英，應重整團隊，增加具有世界格局的財經人才，更應推翻過去將農業視為包袱，選舉時才撒銭的觀念，同時要努力跟上全新的數位時代，如此我們的子孫未來有方向。

但我也期盼連任後的小英，應重整團隊，增加具有世界格局的財經人才，更應推翻過去將農業視為包袱，選舉時才撒銭的觀念，同時要努力跟上全新的數位時代，如此我們的子孫未來有方向。」