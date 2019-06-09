「新流寇運動崛起！」　游盈隆分析小英擋不住韓流2原因

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道的造勢活動結束後，8日前往花蓮造勢，展現他對於2020黨內初選的雄心壯志，未來預計還要去雲林、台中的誓師大會。針對韓國瑜動作頻頻，且所到之處萬頭鑽動，台灣民意基金會董事長游盈隆將此現象命為「新流寇運動」，並強調總統蔡英文「擋不住韓國瑜」。

游盈隆9日在臉書上以「英王朝沒落，新流寇崛起，蔡英文擋得住韓國瑜嗎？」為題發了2篇文章，他表示，韓國瑜最近北伐、東征，都轟動國內外，北伐號稱40萬人；東征號稱15萬人，雖然「打個對折較接近真實」，但也已足以造成威懾效果，鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平和前新北市長朱立倫這3位同黨的候選人，絕對不會說自己已被嚇破膽，「但如何面對，恐怕難免心驚膽跳。」

▲韓國瑜、郭台銘、王金平、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）

游盈隆說，韓國瑜從去年的三山造勢開始橫掃高雄，肆虐民進黨大本營，半年間「北伐、東征、西討」，所到之處萬頭鑽動，應給予一個適當的描述，「新流寇運動」。這個「新流寇運動」的精神基礎脫離不了民粹主義，社會基礎是迷惘、失落、憤懣不平的跨黨派中產及中下階級群眾，並沒有詆毀的意思。

為什麼是「新流寇」？游盈隆提到，因為「韓國瑜現象」發生在民主時代，發生在蔡英文領導的民進黨主政時期，所以稱之為「新流寇運動」，那是一個全新的歷史現象，對方的精神號召很簡單，三個字「發大財」，竟所向披靡。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

游盈隆強調，新流寇運動出現在民主社會，它將「以其人之道，還制其人」，試圖用民主的遊戲規則贏得選舉的勝利，打下江山。

至於蔡英文擋得住韓國瑜嗎？游盈隆認為「擋不住」，主要原因有2個，一是民怨積重難返，二是蔡英文不承認1124大敗「是因為自己的任性與低能」，「蔡總統拒絕承認三年執政怨聲載道，禍首是自己，表示她不但無知人之明，也管不了自己。死要面子，硬凹到底，避重就輕，如何正本清源？如何再起？」