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蘇嘉全暗批賴清德？若蔡英文做錯了「就是用了不對的行政院長」

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▲▼立法院院會 道路交通管理處罰條例協商 黃國昌 蘇嘉全 柯建銘 江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台中婦產科醫師兼國策顧問李茂盛號召百位醫界人士串聯力挺總統蔡英文連任，8日下午成立後援會，立法院長蘇嘉全出席活動，肯定蔡英文的執政成績，甚至還說，如果她做錯了就是「用了不對的行政院長」。

蘇嘉全表示，蔡英文執政3年在外交、國防、經濟獲得肯定與突破，獲歐美等國際外交肯定；而在國防方面，蔡英文不畏大陸挑釁，也啟動潛艦及飛行教練機的製作，獲得美方支持，這是受到國際社會肯定的成果。

▲▼民進黨總統初選電視政見會會後記者會,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

蘇嘉全也說，行政院長蘇貞昌上任以來，施政滿意度超過不滿意，其他院長也當過，總統都同一個人，他無意批評哪一位，不能把所有錯，歸咎一個人「如果她（蔡英文）做錯了，就是用不對行政院長，院長沒有能力才把事情搞糟！」

面對外界批評軍公教年金改革，蘇嘉全直問「小英做得不好嗎？」他指出，自從去年進行年金改革，軍公教基金今年不再虧損，未來年金剩更多可回饋到軍公教，「對軍公和民眾哪一點不好？」

另外，關於經濟政策方面，蘇嘉全說，蔡英文執政3年，失業率是19年來最低，國民月薪從22K升到25K，經濟發展維持穩定，股票維持萬點，去年稅收可還債，過去馬扁執政時都要年借3千億，現在政府能減少所得稅，全民享受減稅的成果、減稅最多。

▲民進黨政見發表會後，總統蔡英文離開華視。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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