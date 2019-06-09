衝浪勝地滿州佳樂水　百餘人3小時清出半噸多垃圾

▲南部分署第六岸巡隊會同「海漂電台」在屏東縣滿州鄉佳樂水漁村公園進行淨灘。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘，已成為恆春半島知名的衝浪勝地，吸引許多衝浪客前往衝浪戲水，也帶來大批垃圾，海巡署8日會同當地「海漂電台」辦理淨灘，100多人，3小時清半噸多垃圾。

▲▼清出垃圾。

為響應8日「世界海洋日」，海巡署第八巡防區指揮部暨南部分署第六岸巡隊於昨天下午2時至5時，與公益團體「海漂電台」共同在屏東縣滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘辦理淨灘活動。

▲▼淨灘合影、清理垃圾。

邀集墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所清潔隊、墾丁社區發展協會、恆春潛水協會、南灣水上業者、台灣潛水協會、悠遊墾丁及阿水衝浪店等單位團體及現場100餘人，在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘進行淨灘，用實際行動支持海洋環境保育，推廣國人親海、愛海、知海的理念，建立生態保育、永續海洋的觀念。

第六岸巡隊說，佳樂水漁村公園沙灘位於港口溪出海口，目前已成為恆春半島知名的衝浪勝地，每年都會舉辦國際性的衝浪賽事，吸引許多觀光客前來朝聖，但往往人潮也會帶來大量的垃圾，汙染海岸及海洋的髒亂。

為降低垃圾對環境造成的汙染及提升國際形象，第六岸巡隊會同民間團體進行淨灘，3小時共清出350公斤一般垃圾及180公斤可回收垃圾，為海岸帶來煥然一新的風貌。

海巡署第八巡防區指揮部表示，海巡署除查緝不法外，平時也積極參與海洋保育工作，以盡一份保護海洋的心力，也呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，每位國人應對海洋環境盡微薄之力，讓海洋生生不息，與人類共存共榮。