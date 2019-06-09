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超過30萬冊古書、罕見收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店

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▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖》（圖／聯經出版社）

編按：韓國資深出版人金彥鎬歷時20年走訪世界各地、橫跨三大洲，深入探訪全球21間特色書店，本篇為他探訪台北「舊香居」紀錄。

文、圖／金彥鎬《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》

古書店舊香居位於國立台灣師範大學附近，人聲喧嚷的夜市盡頭，書畫家黃君璧手寫的牌匾掛在書店入口上方。大師的親筆讓人預感這間書店的來頭不小。推開玻璃門入內，經過久遠歲月的古書散發的蒼然之氣撲面而來。

舊香居收集舊書，也重視書札、書法、美術作品、明信片、照片、地圖等紙本舊物，常年收購。古董紙質的價值會隨著歲月增長，彌足珍貴。

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有道是佳人抵不過光陰摧殘，但以書籍和其他紙質形態呈現的人類精神，卻不會被歲月消蝕，它向內沉潛，香氣愈發深遠，價格自然也會隨之攀升。如店名所示，舊香居是愛書人沉醉於老書和故紙醇熟之地，是讓人為馥鬱芳香與價值流連而忘返的樂園。

▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版社）

舊香居的負責人是吳雅慧及吳梓傑，兩人是姐弟。吳雅慧曾負笈巴黎4年，專攻藝術經營。留學時代頻繁出入巴黎的莎士比亞書店，更加領會了書籍與文藝的獨特境界。那時莎士比亞書店的店主是西爾維亞．惠特曼。

吳雅慧從小學四年級開始在父親吳輝康經營的書店幫忙，屈指一數，泡在書堆裡與書為伍的日子已經有30多年了。她的祖父吳金章是山東人，1949年率家人來到台灣。父親從年少時代就喜歡收集各種古書和舊物，1972年開了這家古書店。

2015年11月，在台北舉行的第20屆東亞出版人會議結束後，聯經出版事業公司的林載爵發行人陪同我前往舊香居。

吳雅慧像個與書為伴玩耍的天真孩子，她跟我聊自己收藏的形形色色老書和文物，說起來眉飛色舞，話匣子打開了就停不下來。也許是一直生活在書中，所以她能很快和愛書人成為朋友。

來到舊香居的愛書客們喜歡和吳雅慧聊書，有時聊到興奮時，便延伸成小型紅酒派對，暢談至深夜。吳雅慧喜歡書，喜歡與顧客交流，可以說扮演了昔日巴黎那些人氣沙龍女主人的角色。

▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版社）

吳雅慧每年都要籌辦一次別開生面的「換書派對」。每到12月31日，3、40位讀者聚到舊香居，用自己讀過的書交換別人的書，大家在歡聲笑語中話書送年。參加換書派對有個條件：每人都要帶一本書，並寫一篇讀後感附在書後，和書一起贈與別人。接受這份禮物的人，要當眾朗讀這篇讀後感。以書會友，情深誼長，辭歲之夜，其樂融融。

舊香居的店址是台北市龍泉街81 號，是一間不大的書店，一樓面積約60坪，地下室則約30坪。然而，舊香居收藏的圖書和其他商品具備極高的水準，已經絕版的文史哲類書籍、書法作品、地圖、親筆手稿等收藏品的數量更是驚人。

牆上掛的是書法家、教育家于右任的書法，及作家和書法家台靜農的作品。許多光耀20世紀中國文學史的文學大家，他們的作品初版本在書架上恭候讀者：徐志摩的詩集、沈從文的《新與舊》和《老實人》、老舍的《火葬》和《貓城記》、魯迅的《彷徨》和《墳》、茅盾的《動搖》、張愛玲的《流言》、許欽文的《故鄉》、郭沫若的《戰聲》等。

▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖》（圖／聯經出版社）

收藏品中，名人信札是一大類別，有于右任的日記及500多封信札、作品、衣服，也有攝影家郎靜山的攝影原作200多幅。在1990年代，吳雅慧的父親從一戶人家收購了締造台灣現代史的許多知識分子、學者、作家、藝術家及政治家的信札200多封，其中有國民黨元老張群、輔仁大學校長于斌、政治評論家雷震、台北故宮博物院前院長秦孝儀、為五四運動命名的學者羅家倫、散文家和翻譯家梁實秋，及作家聶華苓、林海音、白先勇的親筆信札，這些無疑是佐證時代精神的珍貴文獻。2011年，舊香居更舉辦「墨韻百年．台灣抒寫：名人信札手稿展」。

舊香居不斷策劃不同的專題展覽，幫助台灣讀者了解中國近現代文化史。「本事．青春：台灣舊書風景展」、「傳單和禁書」、「張大千畫冊暨文獻展」、「五四運動的光與影」、「清代台灣文獻資料展」、「30年代新文學風華：中國新文學珍本展」等都是舊香居策劃的特別展。

▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版社）

舊香居擁有老書和珍貴版藏書30餘萬冊，除了獨家策劃舉辦特別展，也會和其他博物館、研究機構合作舉辦展覽。香港和大陸相繼向吳雅慧發出了參展邀請，多年來也參加過不少有關書的大小活動，也早已打入大陸圖書拍賣市場。

舊香居也像一間開放的會客室。人們在這裡舉行與書有關的多種主題活動及展開對話。結合專題展覽，邀請嘉賓深入討論主題，也舉行爭議作品和作家的新書發表會。自2005年迄今，舉辦過116場活動，如李志銘的《舊書浪漫》及《讀書放浪》的新書發表會。

另外還有「古書文化之夜」和「夜書店」，愛書人齊聚舊香居，講述尋書和收藏的快樂，由書店主人吳雅慧開場，主持討論。書房夜話趣味盎然，舊香居的燈，徹夜亮著。

眾多作家、知識分子、學者從東亞各地慕名前來舊香居，中央研究院副院長王汎森、文化研究家李歐梵、攝影家郭英聲進出這裡；香港電影導演王家衛、作詞家林夕、文學研究家盧瑋鑾、媒體人龍景昌等都是老主顧；大陸的古籍專家沈津、藏書家韋力、中國現代文學專家陳子善等也前往拜訪；日本的愛書家、學者們常常光顧，荷蘭的中國史專家也時有出入。

▲▼ 超過30萬冊古書、珍貴收藏品！台北「舊香居」名列全球特色書店。金彥鎬《書店旅圖》（圖／聯經出版社）

舊香居是研究國學、關注中國的知識分子、學者、藝術家經常停留之處。30餘萬冊老書的藏書量令大陸民營書店難以望其項背。吳雅慧的弟弟吳梓傑也一起負責書店管理業務，父親則往來大陸與台灣，收購珍版圖書，發掘美術品，在幕後扶持著姐弟倆。

「訪問書店的人都是我們的忠實客戶。每天的顧客也就50、60位，但這些人都很了解舊香居的價值，即使有些書價格昂貴，也會出手購買。他們明白書籍的價值。甚至有顧客包下專題展覽上所有展出的書，全數買走。」

有些人原本是前來一飽眼福，卻不小心買下好幾本。和店主聊起老書十分投緣，便慷慨傾囊購書。一旦遇上稀有版本，真正的收藏家也不肯錯過。

「有時不是為了販售，而是因為我喜歡，就買下來。要知道我也是老書收藏愛好者啊。遇到一本鍾情的書，對愛書人來說是無法用任何東西交換的幸福。」

★本文摘自聯經出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》，作者金彥鎬，韓國資深出版人，出版經歷40年。他花費20年的時間，走遍世界，探訪21間各具特色的書店，用鏡頭和文字記錄這些書店為實現理想、不畏艱難的幕後故事。

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關鍵字：書店,舊香居,古書,金彥鎬,聯經出版

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