下車賞美景忘拉手煞車　眼睜睜看愛車滑落20公尺深山

大陸中心／綜合報導

大陸一名男子駕車到廣東揭陽市揭西縣龍潭崆遊玩，可停車後竟然忘記拉手剎車，眼睜睜看著愛車滑落到20公尺深的山溝中，就連到場的交警也束手無策，一時無法將水潭裡的汽車撈起。

據《廣州日報》報導，事情發生在6月2日下午4時左右，劉某駕駛粵VD***6號小車，從揭陽市揭西縣南山鎮秤鉤潭瀑布，一個人興沖沖地前往龍潭崆方向行駛，在龍潭崆附近山路上，劉某將車停在路邊。

▲男子眼睜睜看愛車滑落20公尺深山。（圖／翻攝自廣州日報，下同。）

但停車時，竟然疏忽大意犯了一個低級錯誤，沒拉好手剎車就欣然下車，急著前往龍潭崆欣賞美景。但僅僅走了幾十公尺後，突然聽到一聲巨響，只能目睹他的愛車滑溜到二十多公尺深的山溝裡。

從揭陽警方得知，2日下午4時值班人員接到縣局110指令，在南山鎮秤溝潭附近，有一輛汽車滑溜、墜落山溝裡，駕駛人要求幫助。接到指令後，揭西交警值班人員迅速趕赴現場開展勘查救援。

經勘查，由於汽車掉落的地方，處在荒山野嶺的山溝裡，沒路可到達。值班人員只能脫掉鞋襪，涉水走在山溝邊的小路上，披荊斬棘前往汽車掉落的山溝水潭邊進行勘查，確認現場無任何人員傷亡。

但因這個事發地，沒有可供吊車等大型機械進出的較大道路，水潭裡浸泡的汽車，一時無法撈起、無計可施，只能等之後尋找切實可行的解決方案。