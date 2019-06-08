走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

▲豐原三民書局在戒嚴時期是黨外人士聚集地，也是中部地區的民主發源地。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）

生活中心／綜合報導

電子書、網路書店大行其道，實體書店抵擋不住時代洪流紛紛式微吹起熄燈號；而位於台中市的豐原三民書局已經有41年歷史，但7日晚間卻突然於臉書粉專宣布，因租約到期，將於9月30日結束營業，「感謝朋友們41年的牽成，不離不棄！」

豐原三民書局就坐落在豐原區中正路，1978年時由民進黨新潮流大老利錦祥夫妻頂下經營，後又遷往豐原客運承租大樓，經營至今已經邁入第41個年頭；在戒嚴時期，黨外運動蓬勃發展，豐原三民書局更成了黨外人士的聚集地，孕育出許多政治新星，是中部地區的民主發源地。

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但由於網路時代來臨，智慧型手機迅速發展，實體書業經營日益艱難，雖然豐原火車站鄰近商圈人潮眾多，鼎盛時期整條街書店林立，但也擋不住時代洪流，近年陸續吹起熄燈號，豐原三民書局更成了豐原地區僅存的最後書店。

如今連最後一家老字號書店都撐不下去，宣布將於9月30日結束營業；豐原書局7日晚間在臉書粉專PO文，「1978年6月9日，承接豐原三民書局那日起，倏忽經歷41年，無論是晴朗或陰雨的日子裡，一同見證民主的實現，經歷無數次水患及火神的衝擊，挺走過來。多麼希望和大家走下去，可惜，我們的結束先到來。因租約到期，我們決定將於2019年9月30日結束營業，離開中正路30號。感謝豐原客運公司應允租用豐原客運舊辦公大樓，得以長久地經營豐原的文化據點。」

為感謝朋友們41年來的牽成、不離不棄，陪伴一同走過閱讀風氣的式微與網路折扣夾殺的衝擊，豐原三民書局也不願潦草離散，「想與你好好告別，我們將為您承諾，1.賣書到最後一刻，服務不打折扣。2.長期訂購中文、日文雜誌之訂金於最後一期扣抵。3.豐原三民書局所販售的禮券，公告日起即停止發售，若持有豐原三民書局所販售的禮券及提貨券，請您務必於2019年9月30日使用完畢。4.台北三民出版社所發行之禮券，代收至2019年8月31日為止。親愛的朋友們，別後我們不相忘，請多擔待。願閱讀書本持續傾聽你的欣喜哀愁。」

▼三民書局是豐原地區最後一家僅存的書店，如今也撐不下去，宣布將於9月底熄燈。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）