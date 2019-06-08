　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中市豐原三民書局宣布熄燈。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）

▲豐原三民書局在戒嚴時期是黨外人士聚集地，也是中部地區的民主發源地。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）

生活中心／綜合報導

電子書、網路書店大行其道，實體書店抵擋不住時代洪流紛紛式微吹起熄燈號；而位於台中市的豐原三民書局已經有41年歷史，但7日晚間卻突然於臉書粉專宣布，因租約到期，將於9月30日結束營業，「感謝朋友們41年的牽成，不離不棄！」

豐原三民書局就坐落在豐原區中正路，1978年時由民進黨新潮流大老利錦祥夫妻頂下經營，後又遷往豐原客運承租大樓，經營至今已經邁入第41個年頭；在戒嚴時期，黨外運動蓬勃發展，豐原三民書局更成了黨外人士的聚集地，孕育出許多政治新星，是中部地區的民主發源地。

請繼續往下閱讀...

但由於網路時代來臨，智慧型手機迅速發展，實體書業經營日益艱難，雖然豐原火車站鄰近商圈人潮眾多，鼎盛時期整條街書店林立，但也擋不住時代洪流，近年陸續吹起熄燈號，豐原三民書局更成了豐原地區僅存的最後書店。

如今連最後一家老字號書店都撐不下去，宣布將於9月30日結束營業；豐原書局7日晚間在臉書粉專PO文，「1978年6月9日，承接豐原三民書局那日起，倏忽經歷41年，無論是晴朗或陰雨的日子裡，一同見證民主的實現，經歷無數次水患及火神的衝擊，挺走過來。多麼希望和大家走下去，可惜，我們的結束先到來。因租約到期，我們決定將於2019年9月30日結束營業，離開中正路30號。感謝豐原客運公司應允租用豐原客運舊辦公大樓，得以長久地經營豐原的文化據點。」

為感謝朋友們41年來的牽成、不離不棄，陪伴一同走過閱讀風氣的式微與網路折扣夾殺的衝擊，豐原三民書局也不願潦草離散，「想與你好好告別，我們將為您承諾，1.賣書到最後一刻，服務不打折扣。2.長期訂購中文、日文雜誌之訂金於最後一期扣抵。3.豐原三民書局所販售的禮券，公告日起即停止發售，若持有豐原三民書局所販售的禮券及提貨券，請您務必於2019年9月30日使用完畢。4.台北三民出版社所發行之禮券，代收至2019年8月31日為止。親愛的朋友們，別後我們不相忘，請多擔待。願閱讀書本持續傾聽你的欣喜哀愁。」

▼三民書局是豐原地區最後一家僅存的書店，如今也撐不下去，宣布將於9月底熄燈。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）

▲▼台中市豐原三民書局宣布熄燈。（圖／翻攝「豐原三民書局」臉書粉專）

ET快訊
蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景
「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
別送醫了！妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

關鍵字：豐原三民書局,三民書局,豐原,結束營業,熄燈,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

金門海漂豬又2隻確認染非洲豬瘟　肉類品即日起禁止輸台1週

周六車流量最大！雙向爆1.4倍車潮　國道「14大地雷路段」看這裡

連假好天氣只剩明天！下周二梅雨鋒面襲台「雨時長、降雨劇烈」

影／爽拿千萬透天厝！兒加碼盧「裝潢200萬」　長輩砸錢卻心寒...只能1樓看孫

女友「臉書+IG+Line」全用姊姊帳號！　碩士生好奇亂搜...挖出驚人秘密

影／被老闆記得不加蒜！她一句玩笑「老闆娘笑勸留LINE徵友」嚇瘋：母湯阿捏

應戰長榮空服員罷工！交通部成立「4應變小組」：準備好了

立什麼蛋！我們都立瓜！　屏東佳冬端午節千人封街「立西瓜」

影／對流雲系旺盛！基隆冰雹「劈哩啪啦」狂砸下　網驚呆：好扯喔...

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

立蛋「開掛」只求正妹青睞　她一摸...連飆4金句罵到他心碎

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

天然尚好！媽吃完瓜皮臉上擦　網友狂盯PO文亮點：快認岳母

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

金門海漂豬又2隻確認染非洲豬瘟　肉類品即日起禁止輸台1週

周六車流量最大！雙向爆1.4倍車潮　國道「14大地雷路段」看這裡

連假好天氣只剩明天！下周二梅雨鋒面襲台「雨時長、降雨劇烈」

影／爽拿千萬透天厝！兒加碼盧「裝潢200萬」　長輩砸錢卻心寒...只能1樓看孫

女友「臉書+IG+Line」全用姊姊帳號！　碩士生好奇亂搜...挖出驚人秘密

影／被老闆記得不加蒜！她一句玩笑「老闆娘笑勸留LINE徵友」嚇瘋：母湯阿捏

應戰長榮空服員罷工！交通部成立「4應變小組」：準備好了

立什麼蛋！我們都立瓜！　屏東佳冬端午節千人封街「立西瓜」

影／對流雲系旺盛！基隆冰雹「劈哩啪啦」狂砸下　網驚呆：好扯喔...

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

國中第一名現在在哪？「醫生→志願役」巨大反差　網嘆：你爸是誰最重要

獨／7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮24小時未睡　搶佔國瑜第一排

羅馬跆拳大獎賽首設品勢　林禹翰摘隊史首金

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立委」　呼籲政黨票投時代力量

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

搶奧運積分第1站　黃鈺仁羅馬大獎賽首輪敗

foodpanda外送月入10萬超好賺？　網「超專業分析」讚爆揭原因

夫2算「靈異百子圖」竟有101人！妻肚連出人命　媽第一句神回驚呆了

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

生活熱門新聞

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

學測48級分　他推甄交大+政大..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

問店名她突想要炒飯！尪羞爆結局..

兒爽拿透天厝！長輩砸錢卻心寒了

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

女友沒臉書、IG！他亂搜挖出驚..

地鐵驚現背殺裸臀照…一條線網暈

長大後到淡水老街！他嘆遜色：值..

臉書給餐廳負評　她慘被公開吃相

更多熱門

相關新聞

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

台中6日發生一起死亡車禍，一名駕駛開車行經沙鹿區時一處路口時，疑似搶快左轉，撞上直行機車，造成騎車的男大生慘死。事後親友家屬曝光附近監視器畫面，但因照片、影片畫面模糊，PO文尋求行車紀錄器畫面，慟訴小孩半工半讀念大學，下班途中卻遭撞死，如今還沒有證據還原肇事現場。

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺攤

女兒羞恥喊毛毛飛走！嫩媽公廁崩潰

台中外埔工廠陷火海　警消急灌救

竊賊偷錢喊沒錢吃飯　警當場打臉

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

客驚車上沒狗味　運將到哪都帶牠…惹網淚

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

學測48級分　他推甄交大+政大全上

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

一人過很爽！「懶得談戀愛」星座Top5

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

102歲人瑞養老院死亡　生前被布條綁床

陳語謙：我的兩個媽媽結婚了！

大解析！12星座搞曖昧還是愛上你

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面