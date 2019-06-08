LIVE／蔡英文、賴清德政見會正面對決！《ETtoday新聞雲》1400全程直播

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、郭世賢攝）

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

總統蔡英文正面對決前行政院長賴清德，這將是史上首次由總統與其委任閣揆對戰的戲碼。據了解，蔡英文由於對國政熟悉，這將會是她的主攻利器，且總統職權涉及外交、國防與兩岸，對她而言，在李登輝時代，就已在政府國安系統歷練至今；因此將展現她在過去三年外交、國防的重大成果，也會彰顯她擁有豐厚的國安經歷。

賴清德方面，雖然沒有國安經歷，但從他參選之初，其核心團隊已經設定，要凸顯他的「個人特質」，以及強調他從基層國大代表、立委、地方行政首長、行政院長的能力。面對這場政見會，他也在7日與立委林俊憲、郭國文進行閉門演練、模擬應答，做最後的準備。

針對政見會，蔡英文及賴清德雙方達成「四不共識」，第一，錄影過程不穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物，第二，不穿插候選人個人之競選廣告，第三，發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明，第四，雙方不動員支持者到場。政見發表會結束後，兩人也預計舉辦會後記者會。

民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文表示，「當對手大規模上街頭造勢的同時，我們兩位參選人正在為台灣下一波挑戰擘劃未來，一場理性不激情、務實不矯情的政見會，才能見證我國民主政治發展的進程」，此外，他也呼籲雙方陣營及支持者，6月7日零時起禁止廣告宣傳活動、不教導支持者謊報資訊、不要回答支持非本黨的參選人。