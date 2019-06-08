華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

▲近視示意圖 。（圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

《上海》滬超過一半兒童青少年近視 高出陸全國平均水平

上海市衛健委最新發佈數據，2018年該市兒童青少年總體近視率為56.6%，高出全國平均水平3個百分點，其中6歲兒童近視率為8.4%，小學生近視率為35.5%，初中生近視率為77.2%，高中生近視率為84.4%，其中高三學生高度近視率（近視度數大於600度）為23.4%。

《河南》110個產糧大縣獲33.9億元財政獎勵

為完善糧食主產區利益補償機制，緩解產糧大縣財政困難，河南省財政下達2019年產糧大縣獎勵資金人民幣33.9億元，鼓勵市縣持續做好糧食生產，全省共110個產糧大縣分享這筆獎勵。獎勵資金覆蓋蘭考、滎陽等93個常規產糧大縣以及滑縣等10個超級產糧大縣。

《四川》重慶直達香港高鐵預計7月開行

中國鐵路廣州局集團有限公司預計今年7月將開行重慶西站至香港西九龍站復興號高鐵，車次為G319／320。直達高鐵開通後，旅客從重慶坐高鐵到香港，只需7個半小時左右。

《海南》海口瓊海名列大陸全國首批5G城市名單

中國電信已在北京、上海、海口、瓊海等17個城市進行5G規模測試和應用示範，在此基礎上，將迅速擴大到40個城市。中國移動與中國聯通選擇的40個城市一致，中國電信尚未披露40個城市完整名單，但鷹潭、瓊海是電信獨有的首批5G城市。

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《河北》河北自然保護區內焦炭產能全部退出

日前，省焦化產業結構調整領導小組辦公室印發《關於促進焦化行業結構調整高質量發展的若干政策措施》提出，2019年底前未提出改造升級或壓減方案的焦化企業，相關部門撤銷（弔銷）備案、排污許可、取水、安全生產等有關手續；2020年底前全省所有炭化室高度4.3米的焦爐全部關停。

《江蘇》徐州睢寧「沒有圍牆的工廠」帶動近10萬婦女從業

睢寧縣李集鎮小飾品加工業，起步於上世紀80年代，經過數十年發展，經營戶由當初的4家發展到現在鎮內及周邊800多家，帶動近10萬名婦女創業就業，年產值達70多億元人民幣。

《安徽》安徽努力培育旅遊業成為戰略性支柱產業

安徽省政府日前提出以旅遊強省，努力將旅遊業培育成為人民更加滿意的現代服務業、經濟發展的重要增長極和國民經濟戰略性支柱產業，力爭到2022年，累計旅遊投資超過人民幣1萬億元，國內外遊客年接待量突破12億人次，旅遊總收入超過1.2萬億元，旅遊業對經濟和就業的綜合貢獻率超過12%。

《湖南》長沙粽子價格下跌 白酒海鮮熱銷

7日時逢端午節，在長沙的粽子禮盒紛紛掛上了打折的價簽，降價幅度3至5折不等；而高端白酒、海鮮大受市場歡迎。有分析數據顯示，市場上85%的粽子在端午節銷售，日常消費比例僅占15%。因此，如何讓粽子打破時節限制，成為日常消費食品，是眾多食品企業的發展方向。

▲長沙今年端午節的粽子價格下降。（圖／記者謝承恩攝）