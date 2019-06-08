　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲閱讀、近視 。（圖／取自pixabay）

▲近視示意圖 。（圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

《上海》滬超過一半兒童青少年近視　高出陸全國平均水平

上海市衛健委最新發佈數據，2018年該市兒童青少年總體近視率為56.6%，高出全國平均水平3個百分點，其中6歲兒童近視率為8.4%，小學生近視率為35.5%，初中生近視率為77.2%，高中生近視率為84.4%，其中高三學生高度近視率（近視度數大於600度）為23.4%。

《河南》110個產糧大縣獲33.9億元財政獎勵

為完善糧食主產區利益補償機制，緩解產糧大縣財政困難，河南省財政下達2019年產糧大縣獎勵資金人民幣33.9億元，鼓勵市縣持續做好糧食生產，全省共110個產糧大縣分享這筆獎勵。獎勵資金覆蓋蘭考、滎陽等93個常規產糧大縣以及滑縣等10個超級產糧大縣。

《四川》重慶直達香港高鐵預計7月開行

中國鐵路廣州局集團有限公司預計今年7月將開行重慶西站至香港西九龍站復興號高鐵，車次為G319／320。直達高鐵開通後，旅客從重慶坐高鐵到香港，只需7個半小時左右。

《海南》海口瓊海名列大陸全國首批5G城市名單

中國電信已在北京、上海、海口、瓊海等17個城市進行5G規模測試和應用示範，在此基礎上，將迅速擴大到40個城市。中國移動與中國聯通選擇的40個城市一致，中國電信尚未披露40個城市完整名單，但鷹潭、瓊海是電信獨有的首批5G城市。

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《河北》河北自然保護區內焦炭產能全部退出

日前，省焦化產業結構調整領導小組辦公室印發《關於促進焦化行業結構調整高質量發展的若干政策措施》提出，2019年底前未提出改造升級或壓減方案的焦化企業，相關部門撤銷（弔銷）備案、排污許可、取水、安全生產等有關手續；2020年底前全省所有炭化室高度4.3米的焦爐全部關停。

《江蘇》徐州睢寧「沒有圍牆的工廠」帶動近10萬婦女從業

睢寧縣李集鎮小飾品加工業，起步於上世紀80年代，經過數十年發展，經營戶由當初的4家發展到現在鎮內及周邊800多家，帶動近10萬名婦女創業就業，年產值達70多億元人民幣。

《安徽》安徽努力培育旅遊業成為戰略性支柱產業

安徽省政府日前提出以旅遊強省，努力將旅遊業培育成為人民更加滿意的現代服務業、經濟發展的重要增長極和國民經濟戰略性支柱產業，力爭到2022年，累計旅遊投資超過人民幣1萬億元，國內外遊客年接待量突破12億人次，旅遊總收入超過1.2萬億元，旅遊業對經濟和就業的綜合貢獻率超過12%。

《湖南》長沙粽子價格下跌　白酒海鮮熱銷

7日時逢端午節，在長沙的粽子禮盒紛紛掛上了打折的價簽，降價幅度3至5折不等；而高端白酒、海鮮大受市場歡迎。有分析數據顯示，市場上85%的粽子在端午節銷售，日常消費比例僅占15%。因此，如何讓粽子打破時節限制，成為日常消費食品，是眾多食品企業的發展方向。

▲▼粽子,端午節。（圖／記者謝承恩攝）

▲長沙今年端午節的粽子價格下降。（圖／記者謝承恩攝）

ET快訊
存款300萬！夫妻年收112萬「不敢買房」　心酸曝原因…網勸
3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

醫曾勸放棄！父為救血癌兒　日做苦工14hrs「搬50噸磚」籌醫藥費

影／男心跳停50分鐘...天使醫噴汗CPR擊敗死神！累到腿發抖

她自認委屈上網討拍「老闆愛講大道理」　網友一面倒：沒毛病

華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

影／擔心影響空氣指數！要求「手割70畝小麥」...老婦淚：已經發霉了

曾捐國軍1000戰車！橡膠大王陳嘉庚現身新加坡20元新鈔

4年拍900張！炸醬麵、牛肉飯…湖南女大生PO學生餐廳「百菜圖 」

「男生夏天撐傘娘嗎」引熱議！網敲桌：男人要愛惜自己一點

端午連吃2顆大肉粽！6旬大爺「血糖爆表」險喪命

連生2娃都罹癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

醫曾勸放棄！父為救血癌兒　日做苦工14hrs「搬50噸磚」籌醫藥費

影／男心跳停50分鐘...天使醫噴汗CPR擊敗死神！累到腿發抖

她自認委屈上網討拍「老闆愛講大道理」　網友一面倒：沒毛病

華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

影／擔心影響空氣指數！要求「手割70畝小麥」...老婦淚：已經發霉了

曾捐國軍1000戰車！橡膠大王陳嘉庚現身新加坡20元新鈔

4年拍900張！炸醬麵、牛肉飯…湖南女大生PO學生餐廳「百菜圖 」

「男生夏天撐傘娘嗎」引熱議！網敲桌：男人要愛惜自己一點

端午連吃2顆大肉粽！6旬大爺「血糖爆表」險喪命

連生2娃都罹癌！她含淚說出真相...婆婆怒嗆：瞎了眼才娶妳，聘金還來

坐左排「直接爆頭」！巴士零煞車硬撞2.2米限高柱　17人慘死

霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」 秒爆氣...不想做了

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

影／我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

林志玲度蜜月不忘挺好友　送花籃捧場王力宏

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

李易4歲Q兒開MINI！　「8秒倒車入庫」…網看傻：停得比我還好

面對夏天「短褲」即是正解！亮色系值得投資、微合身最修飾

大陸熱門新聞

102歲人瑞養老院死亡　生前被..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

6歲男童死在奧迪後車廂　揭恐怖..

連生2娃都罹癌！她說出真相遭婆..

噁男列車摩擦女大生　被逮時正猥..

男大生喝醉以為地震　把宿舍喊下..

情侶吵架女友跳河　他下水救人竟..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

紅毛猩猩高智商逃籠！連中2針麻..

盆栽每晚發怪聲！謎樣異形瞬間竄..

媽狂罵數學題做錯！男童飆淚報警

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃..

文言文寫《鋼鐵俠傳》　看哭網友

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5%

《遼寧》遼寧推廣ETC安裝使用通行費優惠不少於5% 遼寧5日公佈《取消高速公路省界收費站實施方案》，年底前將取消所有高速公路省界收費站，推廣ETC安裝使用，全面實現不停車快捷收費，6月底前將公佈對ETC用戶不少於5%的通行費基本優惠政策。此外，年底前，各市汽車ETC安裝率達80%以上，高速公路入口車輛使用ETC比例達90%以上。

成都今年計劃佈局1萬個5G基地台

前4月福建進口消費品同比增長14.5%

廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣

陸工信部計畫近期發放5G商用牌照

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面