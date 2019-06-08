畢業典禮博物館的AR體驗　師生ｈｉｇｈ翻天

▲2019年「高屏地區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」，在佛陀紀念館舉行，師生3D體驗，high翻天。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

2019年「高屏地區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」，日前在佛陀紀念館舉行，吸引32所學校超過800名國中、小學畢業生參與，其中有畢業生參加完典禮後，到雙閣樓駐館藝術家曲全立導演以近10年時間拍攝的《美力台灣3D》6分鐘精華記錄片，體驗AR實境，迄今仍驚呼連連，熱烈討論。

▲▼學生和曲全立導演、觀賞影片。

為響應佛光山開山星雲大師的慈悲願力，「永遠從關懷出發─2018學年度高屏區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」，3日在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，今年邁入 第5年，參與學校、學生人數逐漸增加。

▲▼3D體驗。

其中高雄市崇德國小與屏東縣泰山國小、崁頂國小、瑪家國中師生，在典禮結束後，到佛館雙閣樓觀賞6月1日起駐館藝術家曲全立導演以近10年時間拍攝的《美力台灣3D》6分鐘精華記錄片，體驗AR實境。

▲3D體驗。

師生們透過iPad將實際靜態的圖片，轉換成會動的實境影片，感到很神奇。有同學就深受感動，表示將來也要努力奉獻，幫助別人。

而老師們看完影片後，紛紛表示，讓學生們看到了台灣人文藝術之美，需要用心去保護，更讓學生體驗到凡事不僅用眼看，學習星雲大師用心看事物，可以看得更深更遠，因此活動雖結束，師生仍然熱烈在討論。

佛館駐館藝術家曲全立，為美力台灣3D行動電影院創辦人，他進駐佛不僅是博物館創舉，也將開創佛教藝術AR新局面。未來一年，他將拍攝館內重要建築、八塔等，並為佛館培訓製作3D影片人才、影像資料庫、2019世界神明聯誼會影片、陣頭表演、兩岸非遺文化平台等。