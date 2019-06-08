年輕正妹女大生「我的挺韓style」　米奇帽、背國旗「就是愛台灣」　

記者吳奕靖／花蓮報導

為了挺韓國瑜，韓粉從各地趕過來《ETtoday新聞雲》捕捉到不少正妹身影，其中有一名女大生在爸媽的陪同下，一起來到花蓮東大門還戴起了米奇帽，這名李姓女大學生的父親可以說是死忠韓粉，就在接受訪問時，突然高喊「韓國瑜加油」，讓女兒當場問：「你有事喔」。

▲挺韓的女大生，展現自己的「挺韓style」 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在東大門的現場，擠進了不少了人，就在下午接近2點左右，主辦單位在舞台上宣稱現場擠進了3萬人，而《ETtoday新聞雲》鏡頭也補抓到不少正妹，其中有一名是李姓女大生陪同自己的父母親來到花蓮，家住土城的他們，一大早就搭火車來到花蓮，為了展現自己的「挺韓style」還戴起了米奇帽，模樣超級可愛，還不時透過手機鏡頭當成鏡子，來整理自己的形象，充分展現自己女孩子個性。

▲挺韓的女大生，展現自己的「挺韓style」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲挺韓的女大生，展現自己的「挺韓style」 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外還有住在花蓮的當地女大生，還跟家人背著國旗到處趴趴走，被問到為何要背國旗，她表示就是「愛台灣，希望台灣越來越好，而且現在有很多年輕人都支持韓國瑜」，他們也同時希望來到花蓮支持韓國瑜的韓粉，也能多看看東大門，支持這次被火災燒毀的受災攤商們。

▲挺韓的女大生，展現自己的「挺韓style」 。（圖／記者吳奕靖攝）