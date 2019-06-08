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逼女同志接吻「狂毆滿臉血」...4屁孩被逮捕！梅伊譴責：病態攻擊

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▲▼女同志深夜搭巴士，結果被一群屁孩要求接吻，慘遭暴打。（圖／翻攝自臉書／Melania Ps）

▲女同志深夜搭巴士，被一群屁孩要求接吻，慘遭暴打。（圖／翻攝自臉書／Melania Ps）

記者錢玉紘／綜合報導

愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）空姐梅蘭妮雅（Melania Geymonat）日前跟女友克莉絲（Chris）一起在倫敦坐巴士，卻遇到一群無聊的青少年，要求「表演接吻」，兩人不從，居然被對方打到滿臉是血。目前這幾名15到18歲的少年已經被逮捕。

倫敦警察廳表示，這幾名青少年已經在7日被逮捕，年紀為15到18歲之間，將會被以搶劫和暴力攻擊等罪行起訴。負責調查的警探寇克斯（Andy Cox）表示，「這是一個非常令人作噁的攻擊事件，這兩名女子明顯是青少年們的目標，她們還試圖講道理，卻換來暴力襲擊」。寇克斯還提到，目前他們正在調閱所有的監視器影像，並且不遺餘力繼續追查，追蹤是否還有其他涉案的共犯。

這起事件昨日被爆出，震驚全球網友，英國公益團體「Moonpig」也在justgiving網站上建立替這對同志情侶募款的頁面，上面寫道「拒絕仇恨」，該團體表示希望用這筆錢幫助梅蘭妮亞和克莉絲恢復正常生活，「在這個時代，我們沒有任何空間可以容忍仇恨」。

英國首相梅伊（Theresa May）也譴責，「這是一起病態的攻擊事件，我的心與這對情侶同在，沒有人應該隱藏自己的本色或是自己所愛的人，我們必須要一起努力，消除所有針對LGBT社群的仇恨」。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）則在推特發文表示，「這是一起噁心且厭女的攻擊事件。倫敦無法容忍針對LGBT +的仇恨犯罪。」

▲▼女同志深夜搭巴士，結果被一群屁孩要求接吻，慘遭暴打，倫敦市長譴責。（圖／翻攝自推特）

▲倫敦市長譴責仇恨犯罪。（圖／翻攝自推特）

這起事件發生在當地時間30日凌晨2點半左右，當時梅蘭妮雅和克莉絲一起搭乘雙層巴士，並坐在上層，結果卻遇到幾名年輕屁孩，對方發現她們是一對情侶，竟然開始言語騷擾，講出許多有色情意味的恐同言論，並將兩人包圍，還要求「表演接吻」。梅蘭妮雅在臉書上PO文回憶，「我試圖想要讓場面冷靜下來，開始講笑話緩和，我以為這樣就能讓他們自己走開」。

梅蘭妮雅提到，克莉絲還假裝自己生病，希望能脫困，沒想到屁孩們開始騷擾她們，「接下來他們向我們丟硬幣，而且越鬧越有興致，我只記得克莉絲被團團包圍，他們正在毆打她」。梅蘭妮雅表示，她想上前阻止，但自己也被往後拉遭到圍毆，「我甚至不知道自己是不是被打昏，只感覺到我流血了，整件衣服、附近的地板上全都是血」。

兩人身上的東西也都被偷走，趕緊到巴士下層，看到警察已經上車，但屁孩早就逃走。梅蘭妮雅回憶，當時其中一個人講著西班牙語，其他人則是講著英國口音的英語。梅蘭妮亞和克莉絲後來都被送往醫院治療，目前都已經出院，但可能有鼻樑斷裂的狀況。

她在臉書上痛心寫下，「我們每天都要忍受言語騷擾、厭女以及恐同暴力，只因為我們為自己挺身而出，這種鳥事就會發生，我很感謝我生命中的仍有許多人，了解『有種』代表的是完全不同的意義」、「我希望，在接下來的6月驕傲月中，我們可以大聲說出這樣的事情，並阻止它再度發生」。

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關鍵字：Melania Geymonat,恐同,恐同犯罪,女同志

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