4歲童便秘半年「腸道聲音活躍」　一剖腹蹦出滿滿「炒麵」蛔蟲

▲每條蛔蟲都很粗大。（圖／翻攝自醫學案例報告期刊）



國際中心／綜合報導

西非喀麥隆有一名4歲的男童被便祕折磨了6個月，腹部外觀異常腫大，還伴隨著嘔吐、嚴重腹痛等症狀，醫生切開他的小腸一看，竟然塞滿了海量的「蛔蟲」，每條都和蚯蚓一樣粗，被取出後還在鋼盆內興奮的蠕動，遠看彷彿是一盆炒麵，讓人狂起雞母皮。

據《醫學案例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）近期公布的病歷報告，這名男童到醫院時雖然有意識但相當虛弱，還有脫水、營養不良現象，且「腸道聲音異常活躍」，聽起來像有生物在裡頭活動，當下醫師阿格波爾（Valirie Ndip Agbor）便緊急為他進行了剖腹手術。

切開小腸2公分才發現，裡面住了滿滿的蛔蟲（Ascaris lumbricoides），每條都活動力旺盛且相當肥滿，最後取出的蛔蟲量十分驚人，幾乎是一盤炒麵的份量，也難怪男童會腹痛難耐，因為小小肚子都被寄生蟲給佔據了。

▲用餐前記得用肥皂洗手，食物也要清洗乾淨再吃。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



術後男童繼續服用藥物進行驅蟲，出院後1周傷口已經癒合，腸功能也恢復正常運作。據了解，蛔蟲是世界上最常見的寄生蟲感染，全球有8億人受影響，患者大約是2歲到10歲的兒童，尤其是在衛生條件較差的地區，食物和土壤很容易受到糞便汙染，再被幼童不小心吃下肚。

醫師阿格波爾指出，這名男童自出生以來從沒接受過驅蟲治療，肚子裡的蛔蟲絕對不是一天造成的，最好每半年至一年要進行一次驅蟲，從腸道清除掉成蟲和蟲卵，否則會影響到身體發育、記憶力及思考能力。