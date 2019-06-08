　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4歲童便秘半年「腸道聲音活躍」　一剖腹蹦出滿滿「炒麵」蛔蟲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼4歲童小腸內滿滿蛔蟲。（圖／翻攝自醫學案例報告期刊）

▲每條蛔蟲都很粗大。（圖／翻攝自醫學案例報告期刊）

國際中心／綜合報導

西非喀麥隆有一名4歲的男童被便祕折磨了6個月，腹部外觀異常腫大，還伴隨著嘔吐、嚴重腹痛等症狀，醫生切開他的小腸一看，竟然塞滿了海量的「蛔蟲」，每條都和蚯蚓一樣粗，被取出後還在鋼盆內興奮的蠕動，遠看彷彿是一盆炒麵，讓人狂起雞母皮。

據《醫學案例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）近期公布的病歷報告，這名男童到醫院時雖然有意識但相當虛弱，還有脫水、營養不良現象，且「腸道聲音異常活躍」，聽起來像有生物在裡頭活動，當下醫師阿格波爾（Valirie Ndip Agbor）便緊急為他進行了剖腹手術。

切開小腸2公分才發現，裡面住了滿滿的蛔蟲（Ascaris lumbricoides），每條都活動力旺盛且相當肥滿，最後取出的蛔蟲量十分驚人，幾乎是一盤炒麵的份量，也難怪男童會腹痛難耐，因為小小肚子都被寄生蟲給佔據了。

▲▼洗手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲用餐前記得用肥皂洗手，食物也要清洗乾淨再吃。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

術後男童繼續服用藥物進行驅蟲，出院後1周傷口已經癒合，腸功能也恢復正常運作。據了解，蛔蟲是世界上最常見的寄生蟲感染，全球有8億人受影響，患者大約是2歲到10歲的兒童，尤其是在衛生條件較差的地區，食物和土壤很容易受到糞便汙染，再被幼童不小心吃下肚。

醫師阿格波爾指出，這名男童自出生以來從沒接受過驅蟲治療，肚子裡的蛔蟲絕對不是一天造成的，最好每半年至一年要進行一次驅蟲，從腸道清除掉成蟲和蟲卵，否則會影響到身體發育、記憶力及思考能力。

ET快訊
現場超尷尬！他為韓國瑜站台批同婚「2020改回來」網怒了：豬
綺綺病逝快1年！仁醫收「從天國稍來的祝福」：她快要回來了
紅潮塞爆「花蓮東大門」挺韓！主辦單位：湧入3萬多人了

關鍵字：蛔蟲,寄生蟲,便祕,腹痛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國防部報告列台灣為國家　韓媒頭版：一個中國政策出現轉變

留美學飛行…不講英文遭「羞辱式霸凌」當下人　中國學生在宿舍輕生

最新「車諾比照片」曝光！最後逃命瞬間凍結33年　「窗台娃娃」超發毛

女大生夜店被搭訕「發出好人卡」　他隔天後悔了：匯飲料錢給我

農夫酒後失控！拿紅蘿蔔狂戳女友下體　大腸破裂引敗血症亡

4歲童便秘半年「腸道聲音活躍」　一剖腹蹦出滿滿「炒麵」蛔蟲

想讓19歲嫩媽休息　他把13個月大女嬰丟烘衣機「冷聽旋轉聲」

俄羅斯死火山被「震醒」噴發機率50%　大量火山灰恐打亂空中交通

川普批NASA登月…竟稱「月球是火星一部分」！　網驚呆瘋傳：OMG

法國西岸「時速129公里強風」！　救援船出海救人卻翻覆3人亡

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

美國防部報告列台灣為國家　韓媒頭版：一個中國政策出現轉變

留美學飛行…不講英文遭「羞辱式霸凌」當下人　中國學生在宿舍輕生

最新「車諾比照片」曝光！最後逃命瞬間凍結33年　「窗台娃娃」超發毛

女大生夜店被搭訕「發出好人卡」　他隔天後悔了：匯飲料錢給我

農夫酒後失控！拿紅蘿蔔狂戳女友下體　大腸破裂引敗血症亡

4歲童便秘半年「腸道聲音活躍」　一剖腹蹦出滿滿「炒麵」蛔蟲

想讓19歲嫩媽休息　他把13個月大女嬰丟烘衣機「冷聽旋轉聲」

俄羅斯死火山被「震醒」噴發機率50%　大量火山灰恐打亂空中交通

川普批NASA登月…竟稱「月球是火星一部分」！　網驚呆瘋傳：OMG

法國西岸「時速129公里強風」！　救援船出海救人卻翻覆3人亡

拍出台灣的美！泰攝影師「機車瀑布、台北101」城市美照齊發　網大讚：想去

見主人手拿「天敵」　狐狸犬狂撥手阻止：這樣太危險～

日職／王柏融第4打席敲安帶有1分打點　7局火腿4比0領先

四腳朝天等餵食！軟爛柴嫌奴才慢　斜眼瞪：會不會伺候？

勇士初登板前先在3A丟2場　凱戈：時間不會太久

小改款「Hyundai Elantra」測試車捕獲！主動安全科技全面上身

牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣才會爽！

蔡賴對決／談低薪　賴清德：解決學用落差、產業一定要升級

賀一航聽信妙藥神丹治癌　徐乃麟曝當年兩人一起上法庭

蔡賴對決／毋須修國籍法　蔡英文：保護國家是我每天做的事

國際熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 ..

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已..

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

拒絕表演親嘴　女同空姐遭暴打！

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

男拿驗孕棒驗尿呈陽性！罹患睪丸..

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

約大叔開房間！妙齡女3hrs後..

6歲女童哭找爸爸　墜11樓慘死

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

大媽「一把掐死白天鵝」　悲催眼..

南韓睡覺大賽「比誰睡最熟最久」

墜毀F-35戰機　日尋獲部分遺..

更多熱門

相關新聞

巧克力囊腫切除後再復發

一名30歲女性，四年前因為子宮內膜異位症造成巧克力囊腫接受手術治療，以為切除後就沒事，沒想到一年前出現下腹疼痛、解便不順，還以為是工作壓力造成腸胃問題，後來更反覆發燒超過一個月，經過就醫檢查才發現疾病復發，卵巢長出5公分的巧克力囊腫並合併骨盆腔發炎感染。醫師提醒，子宮內膜異位症復發率高，需做好長期抗戰準備，術後也需搭配服藥。

她2天未放屁　醫驚：結腸腫瘤

幫便祕女挖石頭便挨告性侵　醫：誰那麼變態？

「腸躁症」沒藥醫　醫推「低腹敏飲食」

「腸躁症、腸胃炎」分不清？醫授「分辨關鍵」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面