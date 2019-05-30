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幫便祕女挖「石頭糞」挨告性侵　醫：大便幾乎壓扁OO，又髒又臭誰那麼變態？

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▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲患者指控，她清楚感覺到醫師手指伸進陰道，而非肛門，更沒有挖糞便的事實。（圖／示意照／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導

一名女子因多日便秘到新北市一間醫院灌腸，她指控，周姓醫師竟將手指插入她的陰道，氣得求償50萬元精神撫慰金。醫師則強調，女性患者的直腸與陰道間繫僅有0.5公分，以手指進入肛門直腸挖出大便，她必然會感覺到陰道有被侵入感，「任何醫師在這樣場合，都只想儘速處理完這種又髒又臭的挖大便工作，有誰那麼變態？」且護理師也證稱，醫師有挖出患者的大便，讓醫師獲不起訴處分。民事部分，新北地院駁回女子上訴，全案不得上訴。

判決指出，女子指控，雖周姓醫師否認性侵，但依驗傷診斷證明書，她的陰部口及處女膜6點鐘方向有線狀擦傷破皮受傷情形；且她也清楚感覺到是手指伸進陰道，而非肛門，更沒有挖糞便的事實。

女子控訴，護理師證稱醫師有挖出她的大便是不實的，因護理師並未在診療床旁邊仔細看，且男人的手較女人陰道口或肛門口至少大上20倍，護理師絕對看不到醫師插入哪裡；事實上，應該是她劇痛緊張而大出的一點點大便，不是被醫師挖出來的。

醫師則強調，施行肛門擴張術過程中，患者需弓身、以臀部朝向醫師，且此類多日無法自行解出的糞便，早已脫乾水分硬如石塊，需深入直腸以360度來回轉動方式，並分次搗碎硬梆梆的大便後，而且極費力的挖才有可能順利挖出。

▼醫師幫女患者挖「石頭糞」，挨告性侵獲不起訴。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

▲正妹便祕、腹痛（圖／記者黃克翔攝）

醫師說，女性患者直腸與陰道間繫僅有0.5公分，又為同一條神經所支配，且患者囤積於直腸內糞便很硬、又多，在醫師以手指進入肛門、直腸挖出大便同時，患者必然會感覺到陰道有被侵入感；因陰道就在直腸的隔壁，這麼多囤積的大便早就把陰道都幾乎壓扁了。

醫師表示，「急診室是超級忙碌、緊張的環境，任何醫師在這樣場合，都只想儘速處理完這種又髒又臭的挖大便工作，有誰那麼變態，看著髒臭噁心的糞便，還能想入非非。」

醫師認為，告訴人當日並有母親、姐姐陪同前來，如確遭侵害，與家人豈有不當場向院方反應之理，竟還在廁所蹲半小時之久，待解出大便後，再如常領藥返家，事後再編纂遭性侵，顯見其居心叵測。護理師則證稱，醫師有幫患者挖出硬便，之後再由他幫患者灌腸。

醫師事後獲不起訴處分，經患者不服聲請再議，也經高等法院駁回。民事部分，新北地院法官認為，患者驗傷時間距離急診已有6小時之久，此等傷勢是否確為醫師所造成，則尚難逕認；且急診室旁有其他醫護人員及病患家屬在場，一般正常人應無起色心性侵的可能。法官說，患者既不能證明醫師有性侵的主觀故意及客觀行為，則患者主張醫師侵害她貞操權的侵權行為難謂有據，因此駁回上訴。

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關鍵字：便祕,灌腸,性侵

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