女大生「2天未放屁」腹絞痛　醫師檢查驚見「結腸腫瘤」

▲女大生2天沒放屁且伴隨著胃絞痛。圖為示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

大陸中心／綜合報導

浙江一位24歲的女大生曉慧（化名）2月時常覺得肚子痛，剛開始她還以為是過年期間吃得太多導致消化不良，便在家附近的藥局配了胃藥吃；沒想到2個月後，曉慧的腹部疼痛感越來越強，到醫院就診後才發現自己罹患了結腸腫瘤，並由腫瘤引發了完全性腸阻塞。在接受手術切除腫瘤後，曉慧目前已經康復出院。

綜合陸媒報導，24歲的曉慧（化名）今年大四，如果一切順利的話，今年6月份她就要畢業投入職場；但不久前她卻被查出患有結腸癌，同時引發腸阻塞，經緊急送醫才救回一命。

曉慧表示，今年春節後便覺得肚子開始隱隱作痛，一開始以為是過年期間吃得太猛才導致消化不良、引發了胃病，就在家附近藥局拿了一些胃藥吃。她接著說道，「過了差不多2個月，這種腹部疼痛感越來越強，吃藥好像也不起作用了，嚴重的時候痛得整個人蜷縮在一起，身上直冒冷汗。」

曉慧隨後到浙大一院肛腸外科檢查，醫師表示，她的結腸裡有一個菜花樣的腫塊，考慮到可能是結腸腫瘤，且腫瘤已經引發了完全性腸梗阻。幾天後，曉慧接受了手術，同時切除了腫瘤，也解決了腸阻塞，目前已經康復出院。

醫師提醒，成年人如果連續2至3天一直不排氣、不排便，並且有陣陣腹痛的話，往往是腸阻塞的徵兆，要儘早診治；但新生兒如果從來不放屁，則可能是肛門閉鎖，必須要到醫院接受治療。