「右手自己動起來」以為長腦瘤！　切開大腦竟發現「鵪鶉蛋」寄生蟲卵

國際中心/綜合報導

紐約42歲的帕爾瑪(Rachel Palma)2018年1月開始出現「幻覺」,甚至忘記要用鑰匙才能開門,對每天看到的電腦桌布也突然感到陌生,更可怕的是右手會不受控的自己移動起來。醫師懷疑她罹患了腦瘤,為她進行活體組織切片檢查,竟然發現她腦袋裡有一顆「鵪鶉蛋」大小的卵,裡面住著未孵化的絛蟲(Tapeworm)幼蟲。

據CNN報導,帕爾瑪自稱她發病時「會瞬間迷失時間和空間」,某次把自己鎖在家中忘記怎麼出去,還有一次完全想不起來自己銀行帳戶,「我的感知出現異常,所以反應和一般人會不一樣」,如果有人向她借筆,她竟然會下意識地遞給對方鑰匙。

這種不尋常症狀害她在1個月內進出急診室不下10次,但帕爾瑪既沒有腦出血,也不是癲癇發作,醫師們都查不出她到底得了什麼病,最後腦部掃描的報告顯示,她的大腦左額葉有個疑似腫瘤的黑點。神經外科主任拉蘇里(Jonathan Rasouli)立刻為她安排了切片檢查,即使腫瘤位置很接近大腦的語言控制區域,但帕爾瑪如果不接受手術,恐怕只是死路一條。

帕瑪爾表示,她的未婚夫剛向她求婚,人生一切都很美好,卻突然接到患有腦瘤的噩耗,雖然手術有極大風險,但是她別無選擇。2018年9月她進行了2次手術,從腦袋中取出「卵形」且被薄膜包覆住的不明物,那明顯不是腫瘤,而是像某種生物產下的蟲卵。

