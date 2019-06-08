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拿酒瓶砸頭流血「檢起訴殺人未遂」　法官：吃醋不是想殺人　

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▲女友收到友人的曖昧簡訊，男友吃醋拿酒瓶砸有人頭還用腳踹。（示意圖／達志影像）

▲女友收到友人的曖昧簡訊，男友吃醋拿酒瓶砸有人頭還用腳踹。（示意圖／達志影像）

記者唐詠絮／彰化報導

尤男的洪姓女友，與陳男有業務往來，2017年11月間在陳男開設的通訊行喝酒，陳男要介紹案子給洪女，尤男想起陳男曾傳過曖昧簡訊給女友，心生不滿，拿起酒瓶、啤酒鋁罐及茶葉罐朝陳男的頭部猛砸流血，尤男再伸腳往陳男頭部踹過去，導致陳男受傷，法官認為，尤男僅是酒後醋勁大發，無殺人之意，且雙方已和解，諭知公訴不受理。

判決書指出， 2017年11月11日晚間11點10分許，洪女在尤男及員工李男陪同下到陳男的通訊行喝酒及唱歌，11點45分許，陳男開心的要介紹2件案子給洪女，尤男想起陳男曾傳曖昧簡訊給女友，心生不滿，拿起酒瓶、茶壺、啤酒罐、茶葉罐等通通砸向陳男，陳男發現流血捂頭，尤男還伸出右腳踹向頭部，導致陳男撞向牆壁，尤男再持硬物攻擊，洪女、李男見狀，趕緊將尤男拉出店面，陳男緊急放下鐵卷門躲避，但尤男仍在外叫囂。

被告尤男向法官坦承，有毆打告訴人成傷之事實，然堅詞否認有何殺人犯意，向法官辯稱：我當時只是吃醋，想要教訓告訴人，並沒有針對告訴人頭部攻擊，再被洪女及李姓友人架離通訊行後，雖有拿盆栽砸通訊行大門，但在門外時並沒有說：「把門打開，我一定要給他死，我沒有要放過他」等語。

檢方偵查認為，尤男連續持硬物攻擊陳男頭部，又伸腳踹向頭部傷勢，若非他人阻擋，難保陳男不會發生死亡結果，檢方當時依殺人未遂罪嫌起訴。彰化地院審酌，陳男有頭部外傷、頭皮裂傷，手術縫合3針及腦震盪等傷害，尤男還拖拉、跨坐壓制陳男踹踢背部，但多以丟擲硬物，而非直接持以敲打方式攻擊，傷勢固然非輕，無法認定有殺人主觀犯意，所為僅構成傷害罪，雙方和解，陳男也撤回告訴，因此宣判該案諭知公訴不受理。

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關鍵字：彰化地院,殺人未遂,公訴,簡訊

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